유지태 "간호사 월급만으로 저 키워"…홀어머니 떠올리다 울컥

배우 유지태가 어머니를 언급하다 눈물을 보였다.

유지태는 25일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연했다.

이날 유지태는 "홀어머니를 모시다 보니 '어머니 가시는 길까지 책임지고 싶다'는 마음"이라며 요양원을 운영하게 된 이유를 밝혔다.

이어 모친에 대한 이야기를 꺼내던 중 감정을 주체하지 못 하고 눈물을 흘렸다. 유지태는 "어머니는 강인한 분이셨다"며 "간호사로 40년 넘게 일을 하셨다"고 말하다 눈물을 터뜨리며 잠시 자리를 비우기도 했다.

또 그는 "어릴 때 집안에 (형편상의) 어려움이 있었다. 어머니가 간호사 월급만으로 저를 키웠다"며 모친을 '억새풀'에 비유했다.

그러면서 "(어머니는) 저한텐 가장 크게 각인된 인물"이라고 털어놨다.

이어 "그래서 제가 만든 영화는 여자가 주인공"이라며 "강인한 여성상을 담은 영화를 좋아하고 그런 영화를 연출하고 싶었다"고 했다.

한편 유지태가 출연한 영화 '왕과 사는 남자'는 이날 누적관객수 1500만명을 돌파했다. 현재 대한민국 역대 흥행 순위 3위에 올랐다.

<뉴시스>