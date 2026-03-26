서유리, 이혼합의서 공개 이유 “3억2000만원 안 갚은 전남편, 내 연락처 차단”

성우 겸 방송인 서유리가 전남편 최병길 PD와의 이혼합의서를 공개한 이유를 밝혔다.

서유리는 25일 자신의 인스타그램을 통해 "개인적으로 연락해 부채 문제를 해결하려 했으나 그분(전 남편)이 제 연락처를 애초에 차단해 부득이하게 이혼합의서를 공개할 수밖에 없었다"고 말했다.

이어 "현재 저와 제 가족은 남은 빚을 해결하기 위해 고군분투 중"이라고 했다.

그러면서 "주변에서 도움을 주시고 있으나 해결에는 역부족인 상황"이라며 "아무쪼록 상황이 어서 해결되길 바라는 마음뿐"이라고 덧붙였다.

앞서 서유리는 지난 19일 전 남편인 최병길 PD와의 이혼합의서를 공개하며 재산분할 금액 수억원을 받지 못했다고 주장했다.

이 문서를 보면 최 PD는 서유리에게 2024년 12월31일까지 3억2300만원을 지급하기로 했다. 만약 지급이 늦어질 경우 2025년 1월1일부터 연 12% 이자를 가산한다는 조항도 있다.

서유리는 2019년 최 PD와 결혼했고, 2024년 이혼했다. 최 PD는 '미씽나인', '남자가 사랑할 때', '에덴의 동쪽' 등을 만든 드라마 PD다.

다만 두 사람은 이혼하는 과정에서 금전 문제로 수 차례 폭로전을 벌였다. 서유리는 이혼 후 빚이 20억원이 넘는다고 말하기도 했다.