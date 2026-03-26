김성은 "다이어트 일등 공신은? 집에 남편 정조국 없어서…"

유튜브 채널 '햅삐 김성은' 캡처

배우 겸 방송인 김성은이 예상 외의 다이어트 비법을 밝혔다.

김성은은 최근 자신의 유튜브 채널 '햅삐 김성은'에 '김성은 워킹맘 현실 토크 요요 절대 없는 20kg 다이어트 감량? 워킹맘들의 솔직한 육아 이야기'라는 제목의 영상을 게시했다.

김성은은 "사람들이 나한테 '언니 왜 이렇게 살 안쪄요'라고 묻는데, 나도 모르게 간헐적 단식을 하고 있었다. 왜냐하면 원래 아침을 안먹으니까"라고 말문을 열었다.

이어 "첫 끼를 12시에 스타트하고 엄마들 만나면 딱 그때 만나니까, 뭐 2차 가서 또 디저트 먹고 그 뒤로 계속 먹고. 그러다 아이들이 집에 와서 저녁 이제 일찍 먹으니까 한 6시쯤 먹는데 밤에 야식 안먹으면 진짜 자연스럽게 공복시간이 긴 거다"라고 자신의 하루 식사 루틴을 설명했다.

유튜브 채널 '햅삐 김성은' 캡처

유튜브 채널 '햅삐 김성은' 캡처

그러자 이를 듣던 제작진은 "하.. 정신 나갈 거 같은데?"라고 김성은의 식사 루틴에 놀라워 한다.

이에 김성은은 "근데 이것도 있다. 우리가 남편이 없잖아. 형부도 외국 가 계시고 우리 신랑도 따로 사니까. 집에 또 남편 있고 하면 애들 재워놓고 같이 먹게 되잖아. 근데 이게 없으면 애들이 다 자면 나도 그냥 자게된다"고 말했다.

그러면서 김성은은 특별한 다이어트 방법보다는 자연스러운 생활 루틴에 따라 자신만의 다이어트 습관이 든 것 같다고 밝혔다.

마지막으로 김성은은 "아이 위주의 식단을 가니까, 지금 태하도 없어서 윤하, 재하 식단 위주로 한다. 거의 뭐 간도 안 돼있고 매운 음식도 없고 애들 남긴 거 좀 먹거나"라며 간헐적 식단과 저염 식단을 동시에 실천 중인 셈이라고 덧붙였다.

한편, 김성은은 2009년 전 축구선수 정조국과 결혼해 슬하에 2남 1녀를 두고 있다. 정조국은 최근 K리그1 전북 현대 코치로 선임돼 지도자로 활약 중이다. 김성은은 유튜브 채널 ‘햅삐 김성은’ 운영과 홈쇼핑 쇼호스트로 활약하며 활발한 활동을 펼치고 있다.