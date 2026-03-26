[속보] 당정 “추경 규모는 25조원…국채 발행 안한다”

더불어민주당 한병도 원내대표가 26일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 2026년 추가경정예산안 당정협의회에서 박홍근 기획예산처 장관을 비롯한 참석자들과 기념촬영하고 있다. 뉴스1

박홍근 기획예산처 장관이 26일 국회에서 열린 추가경정예산 당정협의에서 “오는 31일 추경안을 국회에 제출해 국민에게 자세히 설명하고 국회 심의에 적극 협조하겠다”고 말했다.

당정은 추경 규모를 25조원으로 잡고, 국채를 추가 발행하지 않고 초과 세수를 이용하겠다고 밝혔다.