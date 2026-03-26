코스피, 1% 하락 출발해 5,580선…코스닥은 소폭 상승

코스피가 26일 약 1% 내린 채 출발했다.



이날 오전 9시 3분 현재 코스피는 전장보다 56.75포인트(1.01%) 하락한 5,585.46에 거래되고 있다.

26일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수 등이 표시되고 있다. 이날 오전 9시 3분 현재 코스피는 전장보다 56.75포인트(1.01%) 하락한 5,585.46에 거래되고 있다. 연합뉴스

지수는 전장 대비 48.15포인트(0.85%) 내린 5,594.06으로 출발해 하락 폭을 다소 확대하고 있다.



같은 시각 코스닥 지수는 4.69포인트(0.40%) 오른 1,164.24다.

<연합>