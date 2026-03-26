전국 휘발유 가격 15일만에 반등…서울 휘발윳값 1천847.6원·경윳값 1천836.2원

오는 27일 2차 석유 최고가격제가 발표되는 가운데 전국 주유소의 평균 휘발유 가격이 상승 전환했다.



26일 유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오전 9시 기준 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 L당 1천819.1원으로 전날보다 0.1원 올랐다.

석유 최고가제 2차 고시 앞두고 전국 주유소 휘발윳값 상승 전환. 연합뉴스

경유 가격은 같은 시각 1천815.1원으로 0.1원 하락했다.



전국에서 가장 비싼 서울 지역 기름값은 상승 전환했다.



서울 평균 휘발유 가격은 L당 1천847.6원으로 전날보다 0.3원 올랐다.



서울 평균 경유 가격은 0.4원 상승한 1천836.2원으로 집계됐다.



전국 휘발유 가격은 미국·이란 전쟁 발발 후 상승세를 이어가다 지난 10일 최고가를 찍고 하락세를 이어온 후 15일 만인 전날(25일) 상승 전환했다.



정부는 지난 13일 석유 최고가격제를 시행하고 오는 27일 2차 고시를 앞두고 있다.



최고가제 시행 후 가격 인상 요인이 없음에도 기름값을 인상하는 주유소가 계속 증가하고 있다는 지적도 나온다.



소비자단체 에너지·석유시장감시단은 지난 25일 대비 26일 오전 4시 휘발유 가격을 인상한 주유소는 158개, 경유 가격을 인상한 주유소는 112개라고 밝히며 "주유소 업계는 정부의 최고가제 고시 제도에 적극 동참해 적정한 가격을 책정해야 한다"고 주장했다



국제 유가는 미국이 이란 전쟁 종식을 위한 협상을 이어가고 있다는 기대감에 하락했다.



25일(현지시간) 5월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 102.22달러로 전장보다 2.2% 하락했으며, 5월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가도 배럴당 90.32달러로 전장보다 2.2% 내렸다.



그러나 통상 국제유가 변동이 약 2∼3주의 시차를 두고 국내 주유소 가격에 반영되는 점을 고려하면 2차 석유 최고가격도 1차 대비 오를 것으로 보인다.

<연합>