[포토] '박홍근 기획처 장관 첫 일정' 2026년 추가경정예산안 당정협의 입력 : 2026-03-26 10:04:38 수정 : 2026-03-26 10:04:36 최상수 기자 kilroy@segye.com 구글 네이버 유튜브 더불어민주당 한병도 원내대표, 박홍근 기획예산처 장관을 비롯한 참석자들이 26일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 2026년 추가경정예산안 당정협의에서 기념촬영을 하고 있다. 더불어민주당 한병도 원내대표, 박홍근 기획예산처 장관이 26일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 2026년 추가경정예산안 당정협의에 참석하고 있다. 더불어민주당 한병도 원내대표, 박홍근 기획예산처 장관이 26일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 2026년 추가경정예산안 당정협의에 참석하고 있다. 박홍근 기획예산처 장관이 26일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 2026년 추가경정예산안 당정협의에서 인사를 하고 있다. 더불어민주당 한병도 원내대표가 26일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 2026년 추가경정예산안 당정협의에서 모두발언을 하고 있다. 박홍근 기획예산처 장관이 26일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 2026년 추가경정예산안 당정협의에서 모두발언을 하고 있다. 박홍근 기획예산처 장관이 26일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 2026년 추가경정예산안 당정협의에서 모두발언을 하고 있다. 더불어민주당 한병도 원내대표, 박홍근 기획예산처 장관이 26일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 2026년 추가경정예산안 당정협의에서 대화를 나누고 있다. 더불어민주당 한병도 원내대표, 박홍근 기획예산처 장관이 26일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 2026년 추가경정예산안 당정협의에 참석하고 있다. 최상수 기자 Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 세계일보 최상수 이슈 나우 더보기 "오늘은 안중근 순국일"… 조우진·서경덕 '생애 조명 영상 공개' 출연만 했다 하면 미모 업그레이드…'나솔' 28기 영숙 "눈밑지 수술은 내돈내산"