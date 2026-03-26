[포토] '박홍근 기획처 장관 첫 일정' 2026년 추가경정예산안 당정협의

더불어민주당 한병도 원내대표, 박홍근 기획예산처 장관을 비롯한 참석자들이 26일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 2026년 추가경정예산안 당정협의에서 기념촬영을 하고 있다.

더불어민주당 한병도 원내대표, 박홍근 기획예산처 장관이 26일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 2026년 추가경정예산안 당정협의에 참석하고 있다.

더불어민주당 한병도 원내대표, 박홍근 기획예산처 장관이 26일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 2026년 추가경정예산안 당정협의에 참석하고 있다.

박홍근 기획예산처 장관이 26일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 2026년 추가경정예산안 당정협의에서 인사를 하고 있다.

더불어민주당 한병도 원내대표가 26일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 2026년 추가경정예산안 당정협의에서 모두발언을 하고 있다.

박홍근 기획예산처 장관이 26일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 2026년 추가경정예산안 당정협의에서 모두발언을 하고 있다.

박홍근 기획예산처 장관이 26일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 2026년 추가경정예산안 당정협의에서 모두발언을 하고 있다.

더불어민주당 한병도 원내대표, 박홍근 기획예산처 장관이 26일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 2026년 추가경정예산안 당정협의에서 대화를 나누고 있다.

더불어민주당 한병도 원내대표, 박홍근 기획예산처 장관이 26일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 2026년 추가경정예산안 당정협의에 참석하고 있다.