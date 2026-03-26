넬 김종완 "술 마시면 2박3일 잠도 안 자고 먹어"

넬 김종완이 과거 주당이었다고 고백했다.

25일 성시경 유튜브 채널에는 김종완이 게스트로 출연했다.

김종완. 유튜브 캡처

영상에서 성시경은 송파동에 위치한 간장게장집에서 김종완과 술을 곁들인 식사를 즐겼다.

김종완은 "형 요즘에 술 많이 드시냐"고 물었고, 성시경은 "아니다. 많이 줄었다"고 답했다.

그러자 김종완은 "예전에 '막걸리 두통 원샷하고 시작하면 좋아 종완아'라고 했던 기억이 난다"라고 했다. 이에 성시경은 "부끄럽지만 그런 시기가 있었다"라며 고개를 숙였다.

김종완은 "'막걸리 두통을 원샷하고 시작하면 금세 취기가 올라와서 그대로 유지할 수 있어'라고 얘기해서 해봤는데 안 된다. 더 취한다"라고 했다.

성시경은 "너도 원래 먹으면 쭉 먹지?"라고 물었다. 이에 김종완은 "저는 되게오래 먹는 스타일"이라고 답했다.

김종완은 "2일, 3일 잠 안자고 먹는 스타일이었다. 요즘에는 페스티벌하고 공연도 하고 노래할 일이 많은데 그게 회복이 잘 안 된다. 그러니까 잘 안 먹게 되는 것 같다. 지금 이 정도 먹는 것도 올해 들어서 처음"이라고 전했다.

<뉴시스>