한병도 "국정 발목잡는 국힘에 법사위원장 줄 생각 추호도 없어"

"전쟁 추경 핵심은 속도…주말 반납·밤 새워서라도 신속히 통과"

더불어민주당 한병도 원내대표는 26일 추미애 의원의 사임으로 공석이 된 국회 법제사법위원회 위원장 자리와 관련해 "국민의힘에 내어줄 생각은 추호도 없다"고 밝혔다.



한 원내대표는 이날 국회에서 열린 정책조정회의에서 "(국민의힘이) 국정을 발목 잡고 민생을 내팽개쳐놓고 법사위원장을 달라는 것이 말이 되느냐"라며 이같이 말했다.

더불어민주당 한병도 원내대표가 26일 국회에서 열린 정책조정회의에서 신임 법제사법위원장 선임과 관련해 "국민의힘에 내어줄 생각은 추호도 없다"고 말하고 있다. 연합뉴스

그는 "제22대 국회 개원 이후 외교통일위·국방위·성평등가족위 등 국민의힘이 위원장을 맡은 상임위원회 회의 개최 실적은 참담한 수준"이라며 "실상이 이런데도 법사위원장을 달라는 것은 생떼 그 이상, 이하도 아니다"라고 비판했다.



한 원내대표는 우원식 국회의장을 향해선 "31일 본회의 개최를 강력히 요청드린다"며 "환율안정법과 시급한 민생 법안 처리를 위해 하루빨리 본회의를 개최해야 한다"고 강조했다.



이어 "민생은 협상의 대상도, 거래의 대상도 될 수 없다"며 "국민의힘도 맹목적인 발목잡기를 그만두고 법안 처리에 협조하시길 바란다"고 촉구했다.



31일 국회에 제출되는 추가경정 예산안에 대해선 "'전쟁 추경'의 핵심은 첫째도 둘째도 속도"라며 "국회에 제출되는 즉시 심사 절차에 돌입하겠다"고 말했다.



그러면서 "비상한 시기에는 비상한 대응이 필요하다"며 "주말을 반납하더라도 밤을 새워서라도 추경안을 신속하게 통과시키겠다"고 덧붙였다.

<연합>