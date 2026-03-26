미·이란 협상 전망 ‘안갯속’…코스피 하락세

미국과 이란의 종전 협상 전망이 엇갈리는 가운데 코스피는 26일 하락세를 보이고 있다.

한국거래소에 따르면 코스피는 전장 대비 48.15포인트(0.85%) 내린 5594.06으로 출발해 하락 폭을 키우고 있다. 개인의 매수세가 강하지만, 외국인과 기관의 순매도가 이어지면서 하락 흐름을 유지 중이다. 코스피 주도주인 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 2%대, 3%대 하락률을 보이고 있다. 간밤 뉴욕 증시에서 마이크론테크놀러지(-3.40%) 주가가 내린 영향을 받았다.

26일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시되고 있다. 뉴시스

시장에선 미국과 이란의 협상에 주목하고 있다. 백악관 대변인이 이란과 협상 중이라고 밝혔고, 전쟁 탓에 연기됐던 미·중 정상 회담도 5월14∼15일 열릴 예정이라고 밝히며 시장에는 낙관론이 퍼졌다. 간밤 미국 뉴욕 증시 3대 지수도 모두 강세를 보이며 마감했다. 다우존스30 산업평균지수는 0.66%, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수와 나스닥 종합지수는 각각 0.54%, 0.77% 상승했다. 그러나 이란 측이 미국과 협상 사실을 부인하고, 여전히 중동 지역의 군사적 긴장이 해소되지 않았다는 점에서 시장은 경계심을 유지 중이다.

한편 코스닥은 전장 대비 0.06포인트(0.01%) 오른 1159.61로 개장해 오름세를 유지하고 있다.

한지영 키움증권 연구원은 “국내 증시가 전쟁 협상 기대, 갈등 고조 등 상반된 전망 속 터보퀀트발 마이크론 등 반도체주 약세 등으로 하락 출발했다”며 “일간, 시간 단위로 상황이 바뀌면서 갈피를 잡기 힘든 시점이지만, 전쟁 리스크의 종반부 돌입 등을 고려해 지수 방향성은 중기적으로 상방을 잡고 가는 게 적절하다”고 말했다.