민주당 대구시당 "김부겸 전 총리 대구시장 출마 현실화"

정청래·김부겸 회동 환영 성명 발표

더불어민주당 대구시당은 26일 "김부겸 전 국무총리의 6·3 지방선거 대구시장 출마가 현실화했다"며 기대감을 나타냈다.



시당은 이날 성명을 내고 "김 전 총리의 결단과 당의 전폭적인 지원 약속을 진심으로 환영한다"고 밝혔다.

더불어민주당 정청래 대표와 김부겸 전 국무총리가 26일 서울 중구 달개비에서 회동을 마친 뒤 이동하고 있다. 연합뉴스

시당은 "오늘 정청래 대표와 김 전 총리가 역사적인 회동을 가졌다"며 "정 대표는 이 자리에서 김 전 총리에게 대구에 필요한 것이라면 무엇이든 돕는 '다해드림 센터장'이 되고 싶은 심정이라고 했다"고 전했다.



또 "김 전 총리도 이에 화답하며 국토 균형발전과 지역 젊은이들의 일자리를 만들겠다는 당의 의지가 확고하다고 했다"고 덧붙였다.



시당에 따르면 이날 회동에서는 정부의 대구 로봇 수도 조성, AX(AI 전환) 혁신 도시 구축, 신공항 추진 등이 의제로 다뤄졌다.



시당은 "지방선거에서 대구 시민의 열망에 부응하는 승리를 위해 혼신의 힘을 다할 것"이라며 "김 전 총리의 결단과 함께 대구의 새 역사가 지금 시작된다"고 설명했다.



김 전 총리는 이날 정 대표와 서울 한 식당에서 회동한 이후 기자들과 만나 "정 대표가 아주 도망을 못 가게 꽁꽁 싸매는 바람에 제가 곤혹스러워졌다"며 "오는 30일께 분명한 입장을 밝히겠다"고 말했다.

<연합>