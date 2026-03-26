이혼 서인영 "나 빼고 모두가 이혼할 줄 알았다더라"

가수 서인영이 주변 사람들 모두 자신이 이혼할 거라고 확신했다고 했다. 서인영은 2023년 결혼했고 이듬해 이혼했다.

서인영은 26일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'을 열어 첫 번째 영상을 올렸다. 첫 영상은 악플 읽기였다. 서인영은 악플 읽기를 하며 지난 연예계 활동을 돌아봤다.

서인영은 결혼·이혼 관련 악플 중 '다 예상했던 거 아님. 생각보다 오래 살았네'라는 말을 두고 "그건 맞는 것 같다"고 말했다.

그는 "결혼식 할 때 사람들이 이혼할 줄 알았다고 하더라. 이혼했다고 말하니까 '인영씨만 몰랐다. 결혼식 때 사람들은 다 이혼할 줄 알았어'라고 했다"고 말했다.

서인영은 결혼해서 연예 활동을 하지 않으려고 했다고 했다. 그는 "조용히 살면서 사실상 은퇴를 생각했다"고 했다.

그는 "조용하게 결혼해서 아무 것도 안 하는 생활은 나랑 맞지 않더라. 난 활동을 해야겠더라. 평생 그렇게 살아서 어쩔 수 없다"고 말했다.

서인영은 계속 사랑을 꿈꾼다고 했다.

서인영은 "연애를 셀 수 없을 만큼 했는데도 연애가 어렵다. 가장 어려운 게 연애인 것 같다"고 말했다.

<뉴시스>