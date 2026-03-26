씨앤테크, AIoT 실시간 관제로 장비 무단 판매 시도 적발

사진: 씨앤테크 제공

씨앤테크는 AIoT 기반 실시간 관제 시스템을 통해 지원 장비의 무단 판매 시도가 AI에 의해 예측·적발됐으며, 현장 대응까지 이루어진 사례가 확인됐다고 밝혔다.

최근 한 기업에서 지원받아 운영 중이던 장비의 이동 과정에서 AIoT 실시간 관제 시스템을 통해 이상 징후가 포착됐으며, 확인 결과 해당 장비를 외부로 반출해 무단 판매하려는 시도가 있었던 것으로 나타났다. 해당 상황은 장비에 부착된 IoT 단말기로부터 센싱된 위치, 탈착, 가동률, 이동 패턴 등의 빅데이터를 AI가 분석해 이상 신호를 관제센터에 전달했고, 씨앤테크 지원 장비 관제센터는 즉시 대응 프로세스를 가동했다.

이상 신호를 바탕으로 장비의 GPS 이동 경로와 패턴을 확인한 결과, 업체 측 설명과 달리 해당 장비가 고물상으로 반출된 사실이 확인됐다. 관제 시스템의 실시간 위치 추적을 통해 이상 상황이 약 10분 내에 파악됐으며, 연계된 보안업체가 현장에 출동해 상태 확인 및 증빙 확보 등 후속 조치가 이루어지면서 무단 판매 시도를 차단했다.

이번 사례는 사후 인지에 의존하던 관제 방식과 달리, AI가 사고를 사전에 예측하고 이를 신속하게 확인·대응한 사례로 볼 수 있다. 또한 다수의 지원 장비를 대상으로 AI가 스스로 관리하고 사고를 예방하는 무인 관리의 효과성을 보여준 사례로 의미가 있다.

㈜씨앤테크는 AIoT 기반 동산담보물, 자산 관리 전문기업으로, 실시간 위치 추적, 무단 이동 및 탈착 감지, 가동률 분석 등 다양한 데이터를 기반으로 담보물 및 자산을 관리하는 통합 AI 플랫폼을 운영하고 있다.

365일 24시간 중앙관제센터와 긴급 출동 서비스를 연계하고, 장비 연동 및 다양한 센서 확장을 통해 고장 신호, 가동 상태, 온·습도, 전력 등 장비의 안전성과 생산성 데이터를 실시간으로 수집·분석하는 체계를 갖추고 있다.

또한 IoT 데이터와 외부 데이터를 결합한 AI 분석을 통해 자산의 이상 패턴을 탐지하고, 부실 가능성 및 사고 발생 가능성을 사전에 예측하는 기능도 제공하고 있다. 이를 통해 자산의 리스크를 사전에 관리하는 데이터 기반 의사결정을 지원하고 있다.

씨앤테크 관계자는 “AI 기반 사고예측으로 인하여, 기존 사후 점검 중심의 자산 관리에서 벗어나 이상 발생 즉시 탐지·추적·현장 대응까지 가능한 선제적 관리 체계가 구현되었다”며 “이러한 체계는 사후 관리의 효과를 크게 높여 지원사업의 투명성과 신뢰성을 강화할 수 있으며, 지원사업을 수행하는 기관의 정책 집행 효율성 향상에도 기여할 것으로 기대된다”고 밝혔다.