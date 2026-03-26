82세 선우용여, ‘당근’에 푹 빠진 사연…"자식도 안 준 걸 판다"

선우용여가 당근마켓 중고거래에 빠진 근황을 공개했다. 유튜브 채널 '순풍 선유용여' 영상 캡처

배우 선우용여가 당근마켓 중고거래에 빠진 근황을 공개했다.

지난 25일 선우용여의 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’에는 ‘“여기서 죽을거야” 82세 선우용여 임종까지 살고 싶다는 이촌동 럭셔리 투어 (국중박,단골맛집)’라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 선우용여는 근황을 공개하며 PD에게 “당근을 배웠다”고 이야기했다. 선우용여는 “당근을 보면서 너무 놀란 게 자기가 이란인가 하는 남자랑 사랑에 빠졌는데 이란 남자가 영주권도 없고, 돈도 없고, 근데 자기가 사랑하기 때문에 남자만 믿고 결혼을 했다”며 선우용여네 동네에서 벌어지는 사연에 관해 이야기했다.

선우용여 동네 당근마켓 커뮤니티에 올라온 사연에 분노하는 선우용여. 유튜브 채널 '순풍 선유용여' 영상 캡처

그는 “(사연자가) 자식까지 있는데 결혼하자마자 이 남자가 변신이 되는 거다. 부인 알기를 개떡으로 알고 이제 막 나가는 거다. 돈도 벌어다 줬는데 남자가 이혼하자고 했다더라”며 안타까운 상황에 공감했다.

당근 커뮤니티를 열심히 보는 선우용여. 유튜브 채널 '순풍 선유용여' 영상 캡처

이야기를 듣던 PD가 “결혼해서 영주권을 땄으니까 이제 이혼하는 거죠”라고 말했더니 선우용여는 격한 반응을 보이며 분노했다. PD는 “그런데 그게 왜 당근에 있는 거예요?”라고 되물었고, 선우용여는 “당근에 나왔다니까”라며 당근마켓 커뮤니티를 보는 재미에 푹 빠져 있는 모습을 보였다.

그런가 하면 7만원 짜리 립스틱이 3만원에 거래가 되고, 16만원짜리 선크림이 5만원에 거래가 되는 것을 보며 당근마켓에서 눈을 떼지 못했다.

미개봉 화장품을 반값보다 싸게 파는 거래에 놀라는 선우용여. 유튜브 채널 '순풍 선유용여' 영상 캡처

사람들이 팔던 물건만 구경하던 선우용여는 본격적으로 자신의 물건도 팔아보려 나섰다. 자신이 만든 도자기 찻잔을 팔기로 결심한 선우용여는 PD에게 가격을 제안해보라고 말했고, PD는 3만원을 제안했지만 선우용여는 “너무 비싸다”며 “가격은 하나의 숫자에 불과하고 마음을 주는 거라고 그래”라고 말했다.

“자식도 준 적 없다”는 도자기를 내놓은 선우용여는 “자식을 물려주려고 따로 남겨 둔 것”이라며 직접 만든 장미 모양 도자기를 가리키며 “내가 7년 동안 매주 일요일마다 공방에 가서 직접 만든 자기”라며 애정을 드러냈다.

당근 거래에 푹 빠진 선우용여는 자식도 준 적 없는 도자기를 당근마켓에 내놓았다. 유튜브 채널 '순풍 선유용여' 영상 캡처

선우용여는 “당근이 참 좋다. 필요 없는 거 집에다 노느니 서로 상부상조하는 기분”이라며 인생 첫 당근에 신난 모습을 보였다.

한편, 선우용여는 용산구 이촌동 아파트에서 거주 중이다. 해당 아파트는 현재 28억원에 매물이 나와 있는 것으로 알려졌다.