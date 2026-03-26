靑, 안중근 의사 순국 116주기·천안함 피격 사건 16주기 맞아 희생정신 기리는 특별 오찬 제공

청와대는 26일 안중근 의사 순국 116주기와 천안함 피격 사건 16주기를 맞아 국가를 위해 헌신한 이들의 숭고한 희생정신을 기리고자 전 직원과 출입 언론인을 대상으로 구내식당에서 특별 오찬을 제공했다고 밝혔다.

26일 청와대가 안중근 의사 순국 116주기와 천안함 피격 사건 16주기를 맞아 국가를 위해 헌신한 이들의 숭고한 희생정신을 기리고자 특별히 마련한 구내식당 오찬 메뉴. 청와대 제공

청와대는 “단순한 한 끼 식사를 넘어 ‘기억과 감사의 시간’을 공유하는 자리로 기획됐다”고 설명했다. 공직 사회가 언론과 함께 이날의 역사적 의미를 공유하고, 공동체적 책임과 기억의 가치를 되새기는 계기가 되기를 바라는 뜻을 담았다고 한다.

메뉴 구성에도 의미를 담았다. 모든 음식은 ‘기억·헌신·감사’라는 3가지 가치를 중심으로 구성됐다. 독립운동가들이 즐겨 먹던 음식으로 알려진 ‘하얼빈 꿔바로우’는 안중근 의사의 결연한 의지와 마지막 순간을 되새긴다는 뜻이 담겼다. 고사리·무채·시금치로 구성된 제례 나물은 순국선열에 대한 추모와 예를 담았다. 계란후라이는 장병들이 부대 주변 일상 속에서 즐겨 먹던 소박한 식사로, 천안함 피격 사건 희생 장병들을 기억한다는 의미를 더했다고 한다. 쇠고기 탕국은 맑고 고결한 정신을, 후식으로 제공된 태극 문양의 쑥개떡은 나라 사랑의 의미를 표현했다.

윤기천 청와대 총무비서관은 “이번 특식은 국가를 위해 희생하신 분들의 정신을 일상 속에서 되새기기 위한 노력”이라며 “정성과 감사의 마음을 담아 준비한 만큼 함께하는 모든 이들에게 의미 있는 시간이 됐기를 바란다”고 전했다.