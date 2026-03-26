오영훈 “공무원 선거 개입 지시했다면 책임 회피 않겠다”

“제 불찰…해당 공무원 법·절차 따라 조치”

오영훈 제주지사는 26일 측근 정무직 공무원의 관권선거 의혹에 대해 “사법 당국의 수사 결과 도지사인 제가 정무직 또는 일반직 공무원에게 법을 어겨가면서 선거에 개입하도록 지시한 사실이 밝혀진다면 법적·정치적 책임을 회피하지 않겠다”고 밝혔다.

고개 숙이는 오영훈 제주지사. 제주도 제공

오 지사는 이날 제주도청 브리핑룸에서 입장 발표 기자회견을 열어 “이유야 어찌 되었든 제 불찰”이라며 “현직 도지사가 선거에 다시 나와 도민의 판단을 받겠다고 결심을 했다면 사전에 더 엄격하게 현직 공무원이 선거에 개입할 수 있는 우려를 불식시키고 털끝만큼도 의혹이 없도록 철저하게 관리를 해야 했지만 미처 그러지 못했다”고 말했다.

또 “언론에 보도된 해당 공무원들에 대해서는 법과 절차에 따라 조치하겠다”며 “제주도 차원에서 신속히 관계 당국에 수사를 의뢰하고 잘못이 있다면 엄중하게 책임을 묻도록 할 것”이라고 말했다.

최근 언론 보도를 통해 전·현직 정무직 공직자와 마을 이장 등이 지난해 말부터 ‘읍면 동지’라는 이름의 SNS(사회관계망서비스) 채팅방을 만들어 여론조사에서 오 지사를 선택할 것을 유도하는 광고물을 게시하고 모임 등을 갖는 등 관권선거 의혹이 제기됐다.

제주도는 의혹 당사자인 정무비서관과 도서특보 등 정무직 공무원 3명에게서 사직서를 제출받았다. 또 다른 정무비서관은 지난달 사직했다.