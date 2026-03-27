팬텀 스포츠 ‘봄 무드’·핑 어패럴 ‘에센셜 라인’ 공개 [골프특집]

팬텀·PING

㈜크리스에프앤씨에서 전개하는 팬텀 스포츠와 프리미엄 퍼포먼스 브랜드 핑 어패럴은 신제품을 공개하며 좋은 반응을 얻고 있다.

팬텀 스포츠는 화보 속 남성 모델은 고급스러운 컬러 배색이 돋보이는 ‘니트 풀오버’를 착용해 모던한 분위기를 강조했다. 또한 필드뿐만 아니라 일상의 포멀한 자리에서도 활용하기 좋은 스타일로 제안되어 큰 인기를 얻고 있다.

팬텀 스포츠, 26 S/S 스타일

여성 모델은 경쾌한 무드의 캐주얼 스타일을 선보였다. 착용한 ‘아노락 바람막이 점퍼’는 밑단에 적용된 로고 테이프 디테일이 유니크한 포인트가 되어주며, 탈부착이 가능한 후드 디자인으로 상황에 따라 다양한 연출이 가능해 활용도가 높다.

이번 26 S/S 시즌을 통해 경쾌한 봄 무드와 실용성을 동시에 담아낸 다채로운 아이템들을 지속적으로 선보이며, 필드와 일상을 아우르는 감각적인 봄·여름 스타일링을 제안할 예정이다.

핑 어패럴, 에센셜 라인 컬렉션

핑 어패럴은 화보 속 남성 모델은 블랙 재킷과 카라 티셔츠로 라운드 전후의 고급스러운 무드를 연출했다. 여기에 선인장 모티브가 적용된 하프 팬츠를 착용하였는데 핑 어패럴의 차별화된 감성으로 필드는 물론 리조트룩으로도 활용 가능하다.

여성 모델은 전면에 선인장 패턴이 적용된 ‘메쉬 카라 니트’와 ‘랩 스커트’를 셋업으로 착용해 사랑스러운 무드를 강조했다. 화이트 베이스에 레드와 네이비 컬러가 조화롭게 어우러진 배색 포인트는 브랜드의 고급스러운 이미지를 완성해 준다.