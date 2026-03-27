“기성품의 한계를 넘다”… ‘초개인화 맞춤 골프화’ 개막 [골프특집]

잔디로

대한민국 대표 골프 브랜드 잔디로가 단순한 제품 추천을 넘어 고객의 정밀 데이터를 실제 신발 제작에 직접 반영하는 토털 커스텀 제조 솔루션을 선보이며 시장의 판도를 바꾸고 있다.

◆피팅은 시작일 뿐, 완성은 제조, 데이터 기반의 진정한 ‘내 신발’=잔디로 본사에 자신의 발의 길이, 볼 너비, 발등 높이부터 아치의 형태와 좌우 비대칭 정도까지 세밀한 데이터가 측정된다. 잔디로의 차별점은 여기서부터 시작된다.

기성 골프화 착용 시 좌우 발 크기 차이로 불편함을 겪거나 특이 족형으로 통증을 느끼던 골퍼들에게 잔디로의 제조 시스템은 완벽한 해답이 된다. 신발 제조와 판매를 동시에 수행하는 국내 유일의 인프라를 바탕으로, 세상에 단 하나뿐인 ‘나만의 골프화’를 직접 제작해 전달하기 때문이다.

◆2026년 봄 신상품 ‘모션 스파이크리스’, 맞춤 기술의 정수를 담다=이번에 출시된 ‘2026년형 모션 스파이크리스’는 이러한 잔디로의 커스텀 기술이 집약된 핵심 제품이다.

◆과학적 데이터와 장인 정신의 결합, 불편한 발을 위한 궁극의 솔루션=이번 시스템은 평소 만성적인 발 통증을 겪거나, 기성 골프화의 미세한 오차에도 예민하게 반응하는 골퍼들에게 혁신적인 대안이 될 전망이다. 무지외반증, 족저근막염, 극심한 평발 등 일반적인 신발로는 해결되지 않는 불편함을 가진 고객들을 위해, 잔디로는 개별 족형에 최적화된 맞춤형 제작 서비스를 제공한다.

30년 넘게 한국인의 발을 연구해온 잔디로의 숙련된 장인들은 압박이 느껴지는 부위는 부드럽게 완화하고 지지가 필요한 부위는 견고하게 보강하는 등 1대1 제작 방식을 고수한다.