전남·광주통합 첫 ‘수출 동맹’… 태국서 1000만 달러 도전

전남도와 광주시가 행정통합을 앞두고 첫 수출 협업사업으로 해외시장 공동 진출에 나선다.

전남도는 광주시와 함께 오는 5월 26일부터 30일까지 태국 방콕 인근 논타부리 임팩트(IMPACT) 전시장에서 열리는 ‘타이펙스(Thaifex)’ 박람회에 ‘전남·광주 수출 통합관’을 공동 운영한다고 26일 밝혔다.

2024년 태국 방콕 식품박람회. 전남도 제공

이번 사업은 전남·광주 행정통합 상생협력 모델로, 두 시·도의 수출 역량을 결집한 첫 번째 공동 해외마케팅 사례다.

통합관은 전남 6개, 광주 2개, 순천시 2개 등 총 10개 부스로 구성되며, 광주·전남 농수산식품 생산·제조기업 10개 사가 참가한다. 김, 전복, 냉동식품, 전통식품 등 지역 대표 수출 품목을 중심으로 현지 바이어를 대상으로 집중 홍보에 나설 계획이다.

총 사업비는 1억7000만원 규모로 전남도, 광주시, 순천시가 공동 부담하며 참가 기업에 부스 임차와 장치비, 항공료, 통역비 등을 지원한다. 사업 수행은 한국농수산식품유통공사(aT) 광주전남지역본부가 맡는다.

태국은 아세안 시장 진출의 관문으로 평가된다. 2025년 전남의 태국 농수산식품 수출액은 1400만 달러로 전년보다 32% 늘었고, 광주는 300만 달러로 1722% 급증하는 등 성장세를 보이고 있다.

전남도와 광주시는 이번 식품박람회에서 바이어 상담 150건, 상담액 1000만 달러 달성을 목표로 하고 있으며, 단순 상담을 넘어 현장 계약 등 실질적 수출 성과 창출에 집중할 방침이다.

신현곤 전남도 국제협력관은 “이번 수출 통합관 운영은 행정통합 시대를 대비한 상징적 협력을 넘어 실질적인 경제협력의 출발점”이라며 “아세안 시장 공략을 본격화하고 통합형 수출협력 모델을 지속 확대하겠다”고 말했다.