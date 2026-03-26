군산 은파호수공원서 ‘벚꽃야시장’…28일부터 16일간 ‘공연·먹거리·체험’

전북 군산시가 벚꽃 개화 시기에 맞춰 야간 관광 활성화를 위한 ‘은파호수공원 벚꽃야시장’을 연다.
군산시는 오는 28일부터 다음 달 12일까지 16일간 은파호수공원 수변무대 일원에서 ‘2026 은파호수공원 벚꽃야시장’을 개최한다고 26일 밝혔다.
이번 행사는 공개 모집을 통해 선정된 민간사업자가 운영을 맡아 공연과 먹거리, 체험 프로그램을 결합한 체류형 관광 콘텐츠로 마련됐다.
공연 프로그램은 4월 3일부터 12일까지 금∼일 오후 6시부터 10시까지 진행되는데, 브라스밴드와 색소폰 연주, 노래·댄스, 뮤지컬 등 다양한 장르의 무대가 총 23회 펼쳐진다.
행사 기간 내내 운영되는 먹거리 부스에는 분식과 파스타, 김밥, 음료, 주류 등 14개 팀이 참여해 다양한 먹거리를 제공한다. 지역 소상공인이 참여하는 ‘벚꽃마켓’도 함께 열려 지역경제 활성화 효과도 기대된다.
이와 함께 스탬프투어와 코스프레 체험 프로그램 등 참여형 이벤트가 운영되며, 지역 수제 맥주 판매와 ‘군산 시민맥주’ 신규 출시도 예정돼 방문객들의 관심을 끌 전망이다.
군산시 관계자는 “벚꽃 개화철을 맞아 시민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 다양한 프로그램을 준비했다”며 “민간 주도의 관광 콘텐츠를 통해 지역에 활력을 불어넣는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.