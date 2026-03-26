안중근 의사 순국 116주기…유묵 ‘빈이무첨 부이무교’ 공개 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.
안중근 의사 순국 116주기인 26일 안 의사의 유묵 ‘빈이무첨 부이무교’(貧而無諂 富而無驕·가난해도 아첨하지 않고, 부유해도 교만하지 않는다)’가 국민에 공개됐다.
국가보훈부는 일본 도쿄도 도쿄도립 로카기념관에서 소장하고 있는 이 유묵을 안중근의사기념관에 6개월간 대여했다고 전날 밝혔다. 안 의사가 논어 학이(學而)편 내용을 인용해서 쓴 유묵의 왼편 상단에는 일보의 문호 도쿠토미 로카가 1918년 남긴 논평이 있다.
이 유묵은 2009년 국내에 특별전으로 공개된 바 있다. 이번에는 다음 달 말까지 전시될 예정이다. 이날 안중근 의사 순국 116주기 추모식을 마치고 권오을 국가보훈부 장관과 김황식 안중근의사숭모회 이사장 등 내빈이 모인 가운데 유묵 공개 행사가 진행됐다.