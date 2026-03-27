[이코노 브리핑] 신한금융지주 진옥동 회장 연임 확정 외

신한금융지주 진옥동 회장 연임 확정

신한금융지주 진옥동(사진) 회장이 26일 서울 중구 본사에서 열린 제25기 정기 주주총회에서 연임을 확정했다. 함께 열린 임시 이사회에서는 곽수근 사외이사를 1년 임기의 이사회 의장으로 선임했다. 진 회장은 이날 주총에서 찬성률 88%로 연임에 성공했다. 진 회장은 주총 인사말을 통해 “주주 여러분의 성원 속에 지난해 역대 최대 성과를 달성했다”고 밝혔다.

한국투자증권 김성환 사장 3연임 성공

한국투자증권이 26일 정기 주주총회를 열고 김성환(사진) 한국투자증권 사장의 3연임안을 승인했다. 2024년 대표직에 취임한 김 사장은 지난해 연임에 성공한 바 있다. 이달 11일에도 임원후보추천위원회가 그를 최고경영자 최종 후보로 추천했다. 한국투자증권은 한국투자금융지주 100% 자회사다.

국민펀드, 리벨리온에 2500억 투자

금융위원회는 26일 국민성장펀드 기금운용심의회에서 ‘K-엔비디아 육성’ 프로젝트의 일환으로 인공지능(AI) 반도체 기업 리벨리온에 2500억원을 직접 투자하기로 의결했다. 이번 투자는 국민성장펀드가 추진하는 1차 메가프로젝트 중 네 번째 승인 안건이다. 기금운용심의회는 첨단전략산업기금 2500억원을 상환전환우선주(RCPS)를 매입하는 형태로 지원한다. 리벨리온은 이번 투자를 포함해 민간 자금 등 총 6000억원 규모의 증자를 진행한다.