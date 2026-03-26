이찬진 “해외사모대출 익스포저 수십조… 관리 강화”

보험사 28조 등… 건전성엔 문제없어

‘빚투’ 피해 집중 2030세대 주의 당부

미국발 사모대출펀드 위기론과 관련해 이찬진 금융감독원장이 국내 기관의 익스포저가 수십조원 규모에 달한다며 리스크 관리를 강화하겠다고 밝혔다.

이찬진 금융감독원장이 26일 서울 여의도 금감원에서 열린 기자 간담회에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

이 원장은 26일 열린 기자간담회에서 해외 사모대출펀드 리스크 등 금융시장 주요 현안을 소개하며 이같이 밝혔다. 구체적으로 기관별 투자액은 보험사가 약 28조5000억원으로 가장 많고, 국민연금과 한국투자공사도 18조원 규모를 보유한 것으로 파악됐다. 현재 증권사를 통한 개인 판매 잔액은 5000억원 수준이지만, 최근 증가세를 나타내 불완전판매 우려가 커졌다.



금감원은 다만 익스포저가 가장 큰 보험사의 경우에도 보험사 총자산의 2% 수준이라 전액이 부실화하더라도 건전성에 큰 문제가 없을 것이라고 설명했다. 이 원장은 다만 “불완전판매 문의가 들어오고 있고 소비자들이 어떤 위험이 있는지에 관해 정확히 설명을 들었는지 사실 의문”이라며 위험 방지에 나서겠다고 말했다.



이 원장은 변동성 장세를 나타내는 국내 증시에서 신용융자를 활용한 ‘빚투’(빚내서 투자) 피해가 20∼30대 청년층에 집중되는 점도 짚었다. 그는 “빚투를 할 경우 자금을 장기간 보유하기 어렵고, 변동성이 큰 장세에서 주가가 급락하면 반대매매가 발동하기 때문에 상당히 큰 피해를 볼 수 있다”고 지적했다.



최근 논란이 된 사업자대출 유용 문제와 관련해서는 즉각적인 현장점검을 예고했다. 조만간 은행과 상호금융권을 대상으로 점검에 착수하고 유용 사실이 적발되면 대출모집인과 금융사 임직원을 강도 높게 제재할 방침이다. 이 원장은 “위규를 넘어 범법이 확인되면 형사처벌 절차도 진행하겠다”고 경고했다.