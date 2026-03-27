96년생: 어두운 곳을 밝히는 일에 앞장서면 명성을 얻는다. 84년생: 금전운과 재물운이 트이겠구나.72년생: 자신의 생각을 적극적으로 표현하라. 60년생: 힘든 쉬운 일과 힘든 일을 잘 구분하라. 48년생: 유리한 입장에서 생각하지 말라. 36년생: 사업이 쇠퇴기라면 변화를 꾀하라.

97년생: 무심코 지난치지만 아쉬움을 안겨줄 수 있다. 85년생: 주장을 굽히고 돌아서는 수밖에 없다. 73년생: 한번의 실수는 용서가 되는 법이다. 61년생: 상대의 심리적인 변화를 염두에 두자. 49년생: 자신의 판단과 행동이 늘 옳은 것은 아니다. 37년생: 매사 용기 잃지 말고 어깨를 펴길 바란다.

98년생: 몸과 마음이 여유롭지 못하고 수고롭다. 86년생: 타인의 도움으로 일이 풀려간다. 74년생: 임기응변에 능하더라도 방심하면 당한다. 62년생: 생소한 장소에 가는 일은 삼가라. 50년생: 사소하다고 안일하게 대처하면 낭패 당한다. 38년생: 혼자 돌출행동을 하면 고통이 따른다.

99년생: 어디에 발을 딛고 서야할지 조언을 구하라. 87년생: 언제나 언행이 일치하면 길하다. 75년생: 지금 움직이는 것은 악재로 작용된다. 63년생: 적극적인 대화로 진행해야 효과적이다. 51년생: 무관심으로 일관하면 책임추궁 다하기 쉽다. 39년생: 의무를 다하지 않으면 대접받기 힘들다.

00년생: 일의 확보와 여유로움을 가질 수 있다. 88년생: 근심이 깊어지면 심기가 편하지 않다. 76년생: 흥정이 시작되면 적극적으로 임하라. 64년생: 본질을 인식한 후에 의견을 제시하라. 52년생: 단순하게 생각하면 금방 끝날 일이다. 40년생: 자식들이 있어도 오늘은 마음이 허전하다. 28년생: 가볍게 여긴다면 상당한 고충이 따른다.

01년생: 대출과 구직은 신문 정보지에 나타난다. 89년생: 거짓이 없어야 하며 경솔하지 않아야 한다. 77년생: 가능성이 떨어지는 이유를 파악하라. 65년생: 남의 눈치에 민감하면 주관이 떨어진다. 53년생: 바깥일은 잘 되지만 집안 일이 문제다. 41년생: 화를 자초하는 사람들은 물욕에서다. 29년생: 외부적인 충격에 내성을 키우면 승승장구한다.

02년생: 경쟁하는 자를 무서워할 필요 없다. 90년생: 재성이 비치니 재물이 모이는구나. 78년생: 도움을 줄 수 있는 여유를 가져라. 66년생: 요구만 한다면 진전되기 힘들어 보인다. 54년생: 부정적인 생각은 이끌려가기 마련이다. 42년생: 감정을 자제 못하면 손실이 많아진다. 30년생: 금전적인 문제로 소송이 제기되면 승소하기 힘들다.

03년생: 부드러움을 견지하면 행운이 따를 것이다 91년생: 언행에 주의하고 분별력 잃지 마라. 79년생: 용기 없는 사람은 소극적 삶이다. 67년생: 긴장감이 없으면 현실에 안주한다. 55년생: 대화의 본질이 무엇인지 인식하라. 43년생: 모든 시선이 자신에게로 쏠리는 날. 31년생: 좋지 않는 소식으로 마음이 착잡하다.

04년생: 신중함이 지나치면 투자를 뭇한다. 92년생: 분위기에 편승하는 투자는 절대 삼가야... 80년생: 환상을 못버리면 자신을 잃는다. 68년생: 함부로 보증을 서면 후회를 낳는다. 56년생: 한번 전진하면 한번 후퇴하기 마련이다. 44년생: 가벼운 언쟁은 가볍게 끝내야한다. 32년생: 깨끗한 마음으로 임하는 것이 이롭다.

05년생: 내실이 있는지 꼼꼼히 따져 보도록 하라 93년생: 벗을 가까이 하면 크게 얻는다. 81년생: 스스로에 대한 평가가 필요하다. 69년생: 순탄하게 흘러간다고 생각하지 마라. 57년생: 의문이 많으면 의심을 부를 수 있다. 45년생: 바라는 것이 크건 작건 욕심내지 말라. 33년생: 다른 것을 바란다는 것은 어불성설과 같다.

06년생: 고민이 없도록 스스로 노력해야 한다. 94년생: 어떤 경우에도 차별 말고 공평하게 대하라. 82년생: 분위기를 이성의 취향에 맞추어라. 70년생: 자금을 확보하지 않으면 난항을 겪는다. 58년생: 일을 꾸준히 하는 것은 힘들다. 46년생: 강물의 흐름이 빠르면 우회하라. 34년생: 옆에서 돕는다면 그 이익이 적지 않다.

95년생: 거창한 계획보다는 실속이 중요하다. 83년생: 뭉치면 흥하고 흩어지면 망한다는 말. 71년생: 약속장소를 정하는 것은 상대방의 몫. 59년생: 일이 막히면 순서를 살펴라. 47년생: 번창하는 시기니 욕심을 부려라. 35년생: 기존 입장 고수를 위해서는 근거를 제시해야 한다.

백운철학원