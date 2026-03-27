‘더 넥스트 올레드’… “따라올 테면 따라와 봐”

LG전자 성능 대폭 향상 TV 공개

中·日 추격에 “문제없다” 자신감

LG전자가 밝기와 색감, 화질, 반응 속도를 역대 최고 수준으로 끌어올린 유기발광다이오드(OLED) TV ‘2026년형 LG 올레드 에보’를 선보였다. 전작 대비 뛰어난 성능을 자랑하는 이번 신작을 두고 ‘더 넥스트 올레드’라 명명한 LG전자는, 최근 기세를 올리고 있는 중국과 일본 업체의 추격에도 “문제 없다”며 자신감을 내비쳤다.

모델들이 LG전자의 TV 신제품 ‘2026년형 LG 올레드 에보’를 살펴보고 있다. LG전자 제공

26일 LG전자에 따르면, 이번 신제품은 기존 LG전자 TV와 비교해 밝기와 화질, 반응 속도 성능이 큰 폭으로 상향됐다. 2026형 LG 올레드 에보의 화면 밝기는 일반 올레드 TV 대비 최대 3.9배로, LG 올레드 TV 중 가장 밝다. TV화면 장면을 분석해 밝기를 조절하는 ‘하이퍼 브라이트 부스터’ 기술도 적용돼 화면 밝기를 정교하게 제어하고 끌어올린다. AI 성능이 5.6배 향상된 3세대 알파 11 AI 프로세서도 탑재됐다. AI 기능을 통해 색상과 명암비, 화질을 영상마다 최적화해 조정한다. LG전자 관계자는 “저화질 콘텐츠도 4K 고화질로 감상할 수 있다”고 설명했다.