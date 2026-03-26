BNK경남은행-경남신용보증재단, ‘2026년 특별출연 업무협약’ 체결

BNK경남은행과 경남신용보증재단이 포용금융 실천의 일환으로 지역 소상공인에 대한 금융 지원을 강화하고 있다.

BNK경남은행은 경남신용보증재단과 ‘2026년 특별출연 업무협약’을 체결했다고 26일 밝혔다.

BNK경남은행 김기범 상무(왼쪽)와 경남신용보증재단 이효근 이사장이 ‘2026년 특별출연 업무협약’을 체결하고 있다. BNK경남은행 제공

이 협약에 따라 BNK경남은행은 지역 소기업‧소상공인에 대한 유동성 지원 강화를 위해 경남신용보증재단에 50억원을 특별출연한다.

경남신용보증재단은 특별출연금의 15배인 750억원을 한도로 경남 지역 소기업‧소상공인들에게 보증을 지원하고 BNK경남은행은 보증서대출을 시행한다.

김기범 기업고객그룹 상무는 “BNK경남은행은 소상공인들에게 실질적인 ‘기본금융’의 역할을 다하고 정부의 핵심가치인 포용금융을 실천하는데 앞장서겠다”고 말했다.

BNK경남은행은 지난달 4일 창원시‧경남신용보증재단 등과 ‘2026년 상반기 창원시 소상공인 지원 업무협약’을 체결했다.

경남신용보증재단에 8억원을 출연하고 대출 절차 완화, 보증대출 실행, 우대금리 적용 그리고 이차보전금 지급 대상자 결정 통보 등의 업무를 지원하고 있다.