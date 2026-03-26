美는 파병, 이란은 호르무즈 압박… 韓 줄타기 외교 [이란전쟁 한 달]

원유 위해 이란과 우호관계 절실

주한미군 병력 중동 이전 가능성

한반도 안보 공백 등 우려 고조

장기화 조짐을 보이는 미국·이란 전쟁에 대응하는 한국의 상황이 아슬아슬하다. 주한미군 전력을 임의로 차출하고 파병까지 닦달하는 미국과 호르무즈해협 봉쇄 해제, 교민 보호 등에서 키를 쥔 이란의 상충하는 요구에 적절히 대처해야 하기 때문이다.



미국은 전쟁이 시작된 뒤 주한미군이 보유한 패트리엇 미사일, 사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 등 방공자산 일부를 중동으로 이동시켰다. 이란의 미사일·드론 공격에 대응해 방공망을 보강하기 위한 것이다. 다만 차출 규모, 대상 등은 구체적으로 확인되지 않고 있다.

호르무즈 해협 인근 걸프 해역의 화물선 모습. 로이터연합뉴스

문제는 전쟁 상황이 장기화되거나 지상전으로 확대될 경우 차출 전력 범위가 늘어날 수 있다는 점이다. 공격용 무기인 에이태큼스(ATACMS) 등 지상 화력과 주둔 병력까지 이동한다면 한반도 내 미군 전력 운용에 변화가 불가피하다.



미국의 파병 요구가 강해질 수도 있다. 중동 전선이 커질수록 미국의 병력과 자산 부담이 커지는 만큼, 한국에도 함대 파병 등을 더욱 강하게 압박할 공산이 크다.



전력 이동이 확대되고, 동시에 파병 압박이 높아지는 것은 안보 공백 우려로 이어질 수밖에 없다.



미국의 움직임에 대응하면서 이란과 우호적 관계를 최대한 유지해야 한다는 게 직면하고 있는 한국 외교의 난제다. 이는 이란이 호르무즈해협을 봉쇄하면서 더욱 어려운 문제가 됐다. 호르무즈해협은 전 세계 해상 원유 물동량의 20% 이상이 통과하는 핵심 수송로로, 우리 경제와 직결된 전략 요충지다. 정부로선 항행의 자유 확보가 시급하다. 이란에 거주하는 국민을 보호해야 하는 것은 물론이다.



정부는 최근 미국 주도의 대이란 규탄 성명에 참여한 33개국 가운데 하나로 이름을 올리며 대외적으로는 미국과 보조를 맞췄다. 동시에 조현 외교부 장관이 지난 23일 아바스 아라그치 이란 외무장관과 통화하며 긴장 완화 필요성과 호르무즈해협 항행 안전을 강조했다. 전쟁이 시작되고 다수의 서방 국가들이 주이란 대사관을 철수하거나 기능을 축소한 것과 달리 우리 정부는 현재까지 테헤란 주재 대사관을 유지하며 현지 상황을 예의주시하고 있다.



박원곤 이화여대 교수는 “다자의 틀 안에서 동맹국들과 보조를 맞추며 역할을 조율해 나가는 게 현실적”이라고 말했다.