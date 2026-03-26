[단독] 靑 참모들 다주택 해소 가속도… 조성주 이어 김현지도 아파트 처분 중

조성주 인사수석 세종 주상복합 처분

김현지 1부속실장도 청주 아파트 처분 진행 중

이재명 대통령이 다주택자 및 부동산 과다 보유자를 부동산 정책 업무에서 배제하겠다는 방침을 밝히는 등 부동산 드라이브를 강하게 걸고 있는 가운데 다주택 청와대 참모들도 잇달아 주택을 처분하며 대통령의 기조에 발을 맞추고 나선 것으로 확인됐다.

26일 본지 취재에 따르면 전날 인사혁신처가 발표한 공직자 재산 공개에서 2주택자로 기재된 조성주 인사수석비서관이 세종시의 주상복합 매매계약을 이미 완료한 것으로 확인됐다. 조 수석은 재산 공개 자료에 배우자와 공동명의인 서울시 서초구 서초동의 아파트 한 채와 본인 명의의 세종시 어진동 소재 주상복합 한 채를 보유한 2주택자로 기재돼있다. 하지만 재산 신고 시점 이후 이 대통령이 다주택자에 대한 압박을 강화함에 따라 조 수석도 다주택 상태를 해소하기 위해 세종시의 주상복합을 정리한 것으로 전해졌다.

서울 종로구 청와대 전경. 뉴시스

마찬가지로 2주택자로 신고된 김현지 제1부속실장 역시 아파트 한 채를 처분 중인 것으로 확인됐다. 김 실장은 배우자와 공동명의인 경기 성남시 분당구 대장동의 아파트와 배우자 명의의 충북 청주시 흥덕구 아파트를 보유해 2주택자로 분류됐다. 이 중 김 실장은 모친이 거주 중인 것으로 알려진 청주의 아파트를 현재 처분 중인 상황으로 확인된다.

이처럼 청와대 참모들이 잇달아 주택 처분에 나선 것은 5월9일 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료를 앞두고 연일 다주택자에 대한 압박 수위를 높이고 있는 대통령의 기조에 발맞추기 위한 것으로 풀이된다. 이 대통령은 공직자들 중 다주택자와 비거주 고가주택 소유자, 부동산 과다 보유자를 부동산 정책 결정 과정에서 배제하라고 지시하는 등 공직 사회를 향해서도 고강도 다주택 해소 압박을 가하고 있다.

이에 따라 앞서 강유정 청와대 대변인이 경기 용인시 소재의 아파트 한 채를 처분하고 1주택자로 전환하는 등 청와대 참모들 중에서도 다주택 해소 사례가 나왔다. 7가구를 보유한 김상호 춘추관장 역시 6채의 주택을 내놓은 것으로 알려졌다.

재산 공개 자료상 청와대 참모들의 주택 보유 현황과 실제 주택 보유 상황에 차이가 있는 것과 관련해 청와대의 한 관계자는 “재산 신고 시점이 지난해 말이라 자료 공개 시점과 차이가 있다 보니 현시점의 상황 등이 반영되지 않은 경우가 있는 것”이라고 설명했다.