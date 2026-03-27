‘남영동 1985’ 모델… 고문기술자 이근안 사망

자신의 과오 미화… 시민사회 비판도

독재정권 시기 ‘고문기술자’로 악명을 떨쳤던 이근안(88) 전 경감이 숨졌다. 이근안은 25일 숙환으로 사망해 서울 동대문구 소재 동부병원 장례식장에 안치됐다.

이근안은 1970∼1980년대 치안본부 대공수사관으로 근무하며 각종 공안 사건을 수사하는 과정에서 고문 등을 주도한 인물이다. 특히 이 과정에서 강압 수사와 함께 전기고문 등 가혹행위를 주도, 고문기술자라는 별칭으로도 불렸다. 그는 ‘남영동 1985’ 등 군사정권 시기를 다룬 영화에 등장하는 고문 수사관 역할의 모티브가 되기도 했다.

고 김근태 전 민주화운동청년연합 의장은 고문과 옥살이 후유증으로 2011년 사망했는데, 그 역시 1985년 9월4일 민청련 결성을 놓고 구속돼 서울 용산구 남영동 치안본부 대공분실에서 이근안 등으로부터 고문을 받았다. 반면 이근안은 1979년 남민전 준비위 사건, 1981년 ‘서울대 무림사건’ 등을 처리한 일로 내무부 표창을 받았다.

이근안은 민주화 이후인 1988년 수배 대상이 돼 12년간 도피하다가 1999년 자수했다. 이후 납북어부 김성학씨를 불법 감금·고문한 등 혐의로 재판에 넘겨져 징역 7년의 유죄 판결을 받고 복역했다.

이근안은 2006년 출소 후 신앙 간증 등 활동을 하면서 과거를 반성한다고 밝혔다. 하지만 “신문도 하나의 예술이다”, “간첩과 사상범을 잡은 것은 애국이었다. 세월이 지나니 정치 형태가 바뀌어 내가 역적이 됐다”며 자신의 과오를 미화해 피해자, 시민사회로부터 진정성이 의심된다는 비판을 받았다.