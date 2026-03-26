에너지 쇼크에… OECD “2026년 韓성장 2.1→1.7%”

물가 상승률은 0.9%P 올려 2.7%

美 0.3%P ↑ 2.0%… 日은 0.9% 유지

경제협력개발기구(OECD)가 한국의 올해 경제성장률 전망치를 종전의 2.1%에서 1.7%로 대폭 하향 조정했다. 올해 한국의 물가상승률은 2.7%까지 치솟을 수 있다고 내다봤다. OECD는 중동에 대한 에너지 의존도가 높은 한국이 향후 에너지 부족에 따른 생산 부담을 겪을 수 있다고 전망했다.

26일 재정경제부에 따르면 OECD는 ‘중간 경제전망’에서 올해 한국의 경제성장률을 1.7%로 전망했다. OECD가 지난해 12월 내놓은 정례 경제전망에선 한국의 올해 성장률 전망치를 2.1%로 제시했는데, 3개월 만에 0.4%포인트 하향 조정한 것이다. 그사이 벌어진 중동사태로 한국경제가 입게 될 타격이 수치상 드러난 셈이다.

OECD는 중동 에너지 의존도가 높은 한국과 일부 아시아 국가의 경우 전쟁이 장기화했을 때 생산 활동에 부담이 갈 수 있다고 언급했다. 다만 세계 경제성장률 전망치는 기존의 2.9%를 유지했다. 당초 OECD는 세계 성장률 전망치를 종전 대비 0.3%포인트 상향 조정할 것으로 전망됐는데, 중동사태로 그 효과가 사라진 것이다.

한국을 비롯해 영국(-0.5%포인트), 독일(-0.2%포인트), 프랑스(-0.2%포인트) 등 주요국 전망치가 일제히 하향조정됐다. 반면 미국은 기존보다 0.3%포인트 오른 2.0%로 전망했고, 일본은 기존 전망치인 0.9%를 유지했다. OECD는 한국의 물가상승률 전망치를 2.7%로 0.9%포인트 올렸다. 에너지 가격 상승의 여파가 반영된 것이다.