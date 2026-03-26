‘록의 여제’ 도원경, 4월 5일 노들섬에서 단독 콘서트 연다

신곡 ‘나의 꿈을 향해서’ 이번에 라이브 무대 최초 공개

지난해 홍대 소극장 공연의 열기 이어 더 강력해진 록 스피릿 선사

‘이 비가 그치면’, ‘다시 사랑한다면’ 등 감성 발라드부터 폭발적 록 사운드까지

‘록의 여제’ 도원경이 신곡 발표와 함께 단독 콘서트로 돌아온다. 오는 4월 5일 오후 4시, 노들섬 라이브하우스에서 열리는 ‘2026 도원경 콘서트 – 나의 꿈을 향해서’는 한층 강력해진 무대로 팬들과 만난다.

이번 공연의 가장 큰 관전 포인트는 지난 3월 14일 공개된 신곡 ‘나의 꿈을 향해서’의 라이브 무대가 최초로 공개된다는 점이다. 진솔한 메시지와 폭발적인 보컬이 어우러진 이 곡은 발매 직후부터 팬들의 뜨거운 호응을 얻으며, 이번 콘서트의 중심 테마로 자리 잡았다.

4월 5일 노들섬 라이브하우스에서 단독 콘서트 여는 ‘록의 여제’ 도원경

도원경은 지난해 12월 구름아래 소극장 공연에서 전석 매진을 기록하며 관객과 긴밀하게 소통한 바 있다. 당시 밀도 높은 감동과 강렬한 무대 에너지는 이번 노들섬 공연에서 더욱 확장된 스케일로 재현될 전망이다.

공연 레퍼토리는 도원경 특유의 ‘극강의 완급 조절’로 채워진다. ‘다시 사랑한다면’, ‘이 비가 그치면’ 등 대중의 사랑을 받아온 발라드 곡들로 깊은 울림을 전하는 한편, 신곡과 대표 록 넘버들을 통해 폭발적인 록 사운드를 선사할 예정이다. 발라드와 록을 넘나드는 폭넓은 음악적 스펙트럼이 관객들의 감정을 한껏 끌어올릴 것으로 기대된다.

도원경은 “관객과 뜨거운 에너지를 주고받으며 하나가 되는 공연을 준비하고 있다”며 “파워풀한 보컬의 정수를 보여주겠다”고 밝혔다.