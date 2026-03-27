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서울 지하철 혼잡도 20% 줄인다

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조성민 기자 josungmin@segye.com
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市, 무선통신 열차제어 단계 도입
운행 간격 단축해 수송력 향상

서울시가 지하철 혼잡도를 완화하기 위해 무선통신 기반 열차제어시스템(CBTC)을 단계적으로 도입한다.

26일 시에 따르면 CBTC는 궤도회로 방식보다 운행간격을 단축할 수 있어 혼잡도를 평균 20% 이상 줄일 것으로 전망된다.

궤도회로 방식은 선로에 전기 신호를 흘려 열차 위치를 구간 단위로 파악하는 시스템으로 열차의 안정성을 확보해 가며 배차간격을 줄이는 데는 한계가 있다. 반면 CBTC는 열차와 관제실 간 무선통신을 통해 실시간 열차 위치를 정밀하게 파악할 수 있다.

서울지하철은 노선별 일일 통행량이 지난해 492만5000명에 달해 혼잡도가 높다. 9호선의 아침 시간대 혼잡도는 노량진역이 182.5%, 2호선 사당역 150.4%, 우이신설선 정릉역 163.2%에 달한다. 혼잡도 100%는 정원이 꽉 찬 상태며 150% 이상은 밀착상태다.

시는 CBTC를 우이신설선에 우선 적용하고 9호선과 2호선을 대상으로 단계적으로 전환을 추진한다는 방침이다.

아울러 시는 CBTC 적용으로 ‘열차 신호 장애로 인한 정지’ 등 궤도회로의 단점도 피해 갈 수 있다고 설명했다. 일부 해외 궤도회로 시스템을 적용하고 있는 노선의 운영사에서는 제작사의 공급 불안정으로 인한 부품 수급 난항과 유지관리 비용 증가, 신호 장애 발생 시 과다정비기간 소요 등의 어려움이 발생했다.

조성민 기자

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