트럼프 "합의 갈구하는 건 이란…석유 통제권 장악도 옵션"

대대적 공격 암시하며 압박…"'이란 선물'은 호르무즈 통행 10척 허용"

'군함 파견 거부' 나토에 "테스트였고 기억할 것" 거듭 불만 표출

도널드 트럼프 미국 대통령은 '공격 보류 시한'을 하루 앞둔 26일(현지시간) 이란에 합의를 압박하면서 이란 석유 통제권을 장악하는 것도 선택지 중 하나라고 밝혔다.

석유 통제권 장악을 위한 대대적 공격 가능성을 암시하면서 이란에 합의를 종용한 것으로 풀이된다. 미국 언론에는 이란을 굴복시킬 수 있는 '최후의 일격' 옵션이 트럼프 행정부 내에서 검토되고 있다는 보도가 나오고 있다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 내각회의를 주재하면서 이란 전쟁과 관련해 "그들은 형편없는 전사들이지만 대단한 협상가이고 그들은 합의 마련을 갈구하고 있다"고 말했다.

이어 짐짓 "우리가 그렇게 할 수 있을지, 그렇게 하고 싶은지 모르겠다"면서 이란이 더 절실한 처지에 있다고 강조했다.

그러나 트럼프 대통령은 "이란은 합의를 해야 하며 그렇지 않으면 미국의 계속된 맹공에 직면할 것"이라며 이란에 합의를 압박했다.

제대로 합의가 될 경우 호르무즈 해협이 개방될 것이라면서 해협 개방이 합의의 요소가 되어야 함을 강조했다.

트럼프 대통령은 이란의 석유 통제권을 장악하는 것도 고려하느냐는 취재진의 질문을 받자 베네수엘라 사례를 거론하며 "선택지 중 하나"라고 말했다.

그는 "베네수엘라와 협력해 우리는 아주 잘하고 있다. 우리는 막대한 돈을 벌어들였고 베네수엘라는 역사상 지금 가장 잘해내고 있다"고 주장했다.

트럼프 행정부가 연초 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포해 미국으로 압송하고 베네수엘라 원유 이권에 관여하고 있는 것처럼 이란에도 유사한 시나리오를 적용할 수 있다는 취지다.

마두로 압송 이후 트럼프 행정부는 미국의 제재로 수출이 막힌 베네수엘라 원유를 인수해 대신 팔고 그 수익금의 사용처까지 결정하겠다는 계획을 공개한 뒤 실행에 옮기고 있다.

따라서 트럼프 대통령의 발언은 전쟁이 지속될 경우 미군의 무력을 앞세워 이란의 경제를 지탱해온 석유에 대한 통제권까지 장악할 수 있음을 시사한 셈이다. '미국이 요구하는 조건대로 합의하지 않으면 모든 것을 잃게 될 것'이라는 취지로 고강도 압박을 한 것으로 풀이된다.

트럼프 대통령은 이틀 전 이란으로부터 받았다고 소개한 '선물'과 관련해 이란이 총 10척의 유조선으로 하여금 호르무즈 해협을 지나가게 한 것이라고 밝혔다. 해협 통행을 허용함으로써 이란이 협상에 진정성을 보였다는 취지다.

그는 지난 24일 이란으로부터 아주 큰 선물을 받았다면서 호르무즈 해협과 관련된 것이라고만 했다.

트럼프 대통령은 호르무즈 해협 군함 파견 요구에 응하지 않은 북대서양조약기구(NATO) 회원국들을 향해 거듭 불만과 '뒤끝'을 드러냈다.

그는 "나토에 아주 실망했다. 이건 나토에 대한 테스트였다"면서 "우리는 기억할 것"이라고 했다.

또 "훌륭한 표현이 있다. '절대 잊지 말라'는 것"이라고도 했다.

내각회의에는 스티브 윗코프 중동특사도 참석해 트럼프 행정부가 이란 측에 15개 항의 종전안을 건넨 사실을 확인했다.

그는 이란도 타협을 원하고 있다면서 "죽음과 파괴 외에는 다른 대안이 없는 시점이라는 것을 이란에 설득할 수 있을지 지켜볼 것"이라고 말했다.

이란에 대해 공개적으로 "오판하지 말라"고 경고하기도 했다.

피트 헤그세스 국방장관은 "우리는 합의가 되길 기도하고 합의를 환영한다"면서 동시에 이란 공격이 계속될 것이라고 강조했다.

스콧 베선트 재무장관은 호르무즈 해협을 지나는 선박에 대한 미국 정부의 보험 프로그램이 곧 시작될 것이라고 밝혔다.

그는 호르무즈 해협 일대를 드나드는 움직임이 점점 더 많아지고 있다면서 해협의 안전을 확보되기도 전에 매일 선박 통행이 늘어날 것이라고 주장했다.

이란 전쟁 4주차에 열린 이번 내각회의에서는 임기를 마치면 베네수엘라 대선에 나갈까 싶다는 식의 트럼프 대통령의 농담이 이어지고 참석자들이 파안대소하는 상황이 거듭 연출됐다.

트럼프 대통령은 지난 23일 돌연 이란과 협상 중이라면서 발전소 및 에너지 시설에 대한 5일간의 공격 보류를 지시했다고 밝혔다. 미군은 중동 지역에 육군 최정예 공수부대를 포함해 병력을 증강하고 있으며 지상전을 포함한 여러 '최후 일격' 옵션을 마련하고 있다는 보도도 나왔다.

<연합>