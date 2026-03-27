전국 곳곳 미세먼지 ‘나쁨’…낮 최고 25도까지 ‘완연한 봄’ [오늘날씨]

아침 최저 2~11도, 낮 최고 15~25도

금요일 27일 전국 낮 최고기온이 25도까지 오르는 등 완연한 봄 날씨를 보이겠다. 대부분 지역에서 미세먼지 농도가 높게 나타나겠다.

지난 26일 서울 서대문구 연세대학교 운동장에서 학생들이 포근한 봄 날씨를 즐기며 농구를 하고 있다. 뉴스1

기상청에 따르면 당분간 아침 기온이 강원내륙·산지를 중심으로 0도 안팎이 되겠다. 낮 기온은 중부내륙과 남부지방을 중심으로 20도 안팎으로 올라 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 15~20도로 크겠다.

이날 아침 최저기온은 2~11도, 낮 최고기온은 15~25도를 오르내리며 평년(아침 최저 -2~7도, 낮 최고 11~16도)보다 높겠다.

주요 지역 아침 기온은 서울 8도, 인천 7도, 수원 6도, 춘천 4도, 강릉 10도, 청주 7도, 대전 6도, 전주 7도, 광주 8도, 대구 7도, 부산 10도, 제주 11도다.

낮 기온은 서울 20도, 인천 15도, 수원 19도, 춘천 22도, 강릉 20도, 청주 22도, 대전 21도, 전주 20도, 광주 21도, 대구 25도, 부산 20도, 제주 18도다.

하늘은 전국이 대체로 맑겠다. 새벽부터 오전 사이 수도권과 전남권은 가끔 구름 많겠고 제주도는 구름 많겠다. 중국 북부지방에서 남동쪽으로 이동하는 고기압과 북쪽을 지나는 기압골의 영향을 받겠다.

늦은 새벽부터 아침 사이 인천·경기서해안에 가끔 비가 내리겠다. 예상 강수량은 5㎜ 미만이다.

이날 오전까지 인천·경기서부와 충남권, 전라권을 중심으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다. 그 밖의 지역에도 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

건조특보가 발효된 수도권과 강원내륙, 대전, 충북, 경북권은 대기가 매우 건조하겠다. 그 밖의 지역도 대기가 건조하겠다.

강원내륙·산지와 경북내륙을 중심으로 새벽부터 아침 사이 서리가 내리는 곳이 있겠다.

낮부터 북서풍을 타고 국외 미세먼지가 유입되겠다. 미세먼지는 전 권역에서 ‘나쁨’ 수준이 예상된다. 수도권·강원영서는 오전과 밤에, 광주는 늦은 밤에 ‘매우나쁨’ 수준을 보이겠다.