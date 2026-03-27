원더걸스 소희, 가수 은퇴 선언 “연극에만 집중”

웹 예능 '인생84' 화면 캡처

그룹 원더걸스 출신 배우 안소희가 앞으로 가수로서 무대에 설 생각이 없다고 선을 그었다.

안소희는 26일 공개된 웹 예능 '인생84'에서 "이제는 배우로 전향해 연기에만 집중하고 있다"며 이같이 밝혔다.

안소희는 "최근까지 '그때도 오늘2'라는 연극을 했다. 지난달에 끝났다"고 말했다.

이어 "2인극이어서 체력 소모가 굉장히 컸다. 1인 4역을 했다. 체력적으로도, 감정적으로도 에너지 소모가 컸다"고 했다.

기안84가 "원래 체력이 좀 약한 것 같다"고 하자 안소희는 "사실 튼튼하게 타고난 체질은 아니다"고 말하며 웃었다.

그러면서 "최근까지 개인 시간을 보내지 못해 좀 쉬려고 한다"고 했다.

기안84는 원더걸스 시절을 언급하며 "이제 노래는 안 하냐"고 물었다.

안소희는 "이제 전향해서 연기에만 집중하고 있다"고 말했다.

"노래하고 싶지 않냐"는 기안84의 질문에 안소희는 "아쉽진 않다. 다만 그리울 때가 있긴 하다. 콘서트 같은 무대에 서는 것을 좋아했다. 그런 게 그리울 때가 좀 있었는데, 연극으로 많이 풀었다"고 했다.