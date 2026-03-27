방탄소년단, 英 앨범차트 3번째 1위 유력…싱글차트 첫 정상 도전

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS)이 영국 오피셜 앨범차트 톱100에서 세 번째 정상에 오를 것으로 보인다.

26일(이하 현지시간) 오피셜 차트 등에 따르면, 방탄소년단이 3년9개월 만에 발매한 완전체 앨범인 정규 5집 '아리랑(arirang)'이 27일자 오피셜 앨범 차트 톱100 1위를 향해 나가고 있다.

앞서 방탄소년단은 2019년 발매한 앨범 '맵 오브 더 솔 : 페르소나'로 '오피셜 앨범 차트 톱 100'에서 한국 가수 최초로 1위에 올랐다. 2020년 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7'로도 같은 차트 정상을 차지했다. 오피셜 차트는 미국 빌보드와 함께 세계 양대 팝 차트로 통한다.

이전까지 오피셜 싱글 톱100 최고 순위는 3위다. '다이너마이트(Dynamite)' '버터(Butter)' '마이 유니버스(My Universe)'가 모두 이 순위를 차지했다. 그런데 '아리랑' 타이틀곡 '스윔(SWIM)'으로 자체 처음 첫 오피셜 싱글 차트 1위를 차지할 가능성이 있다고 영국 현지에서 보도가 나오고 있다.

'스윔'은 발표 첫날에만 세계 최대 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 1464만 4352회 재생되며 '버터' 대비 1.3배, '다이너마이트' 대비 1.9배 높은 성적을 거뒀다.

만약 '스윔'이 1위에 오를 경우 K-팝 처음으로 오피셜 차트 더블(앨범·싱글 동시 1위)'을 기록하게 된다. 이번 '스윔'의 가장 강력한 경쟁자는 미국 노스캐롤라이나 출신의 컨트리 스타 루크 콤즈(Luke Combs)의 '비 바이 유(Be By You)'다.

지금까지 오피셜 싱글차트 정상에 오른 K-팝은 두 곡뿐이다. 앞서 가수 싸이 '강남스타일'(2012)과 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌) OST인 가상 걸그룹 '헌트릭스'의 '골든'(2025)이 1위를 차지했다. '블랙핑크' 로제의 글로벌 히트곡 '아파트'는 최고 2위를 찍었다.

한편, 방탄소년단 '아리랑'은 다음 주 공개되는 4월4일자 미국 빌보드 메인앨범차트 '빌보드 200'에선 1위가 확실하다. 이 경우 해당 차트 7번째 정상에 오르게 된다. '스윔'은 빌보드 메인 싱글차트 '핫100' 1위 가능성도 크다.

<뉴시스>