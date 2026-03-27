이지훈♥아야네, 유산 딛고 둘째 임신 가능성…"중요한 시기"

가수 이지훈의 아내 아야네가 둘째 임신 가능성에 대해 조심스러운 입장을 전했다.

아야네는 26일 소셜미디어를 통해 "제가 SNS를 자주 못 하는 이유를 아실 것"이라며 운을 뗐다.

가수 이지훈의 아내 아야네가 둘째 임신 가능성에 대해 조심스러운 입장을 전했다. 인스타그램 캡처

아야네는 "임신 피검수치는 잘 나오고 있지만, 초기 유산 경험이 많은 저로서는 여기서부터가 중요한 시기"라며 "심장소리 잘 들을 수 있는 날까지 같이 기도해달라"고 했다.

근황에 대해 "요즘 루희를 어린이집에 보내고, 한의원가서 치료하고, 쉬고, 루희랑 놀고 반복"이라며 "반복되는 일상, 특별한 일 없는 일상이지만 행복하게 편안하게 지낸다"고 전했다.

아야네는 "루희 아픔 이슈 때문에 이식 후 초반에는 힘들었지만 가족의 힘을 빌려 루희도 다시 건강을 되찾고 있고, 이식한 배아도 잘 자리 잡고 있는 것 같다. 이번에 되면 붉은 말띠던데 말띠맘 계시냐. 저에게 기운을 달라"고 응원을 부탁했다.

함께 공개된 사진에는 부부와 딸 루희의 행복한 일상 모습이 담겼다. 또한 난임센터로부터 받은 문자 메시지까지 담겨 있어 눈길을 끌었다. 해당 메시지에는 "임신 혈액검사 수치 1285.0입니다"라는 내용이 적혀 있었다.

아야네는 지난 2021년 14세 연상의 이지훈과 결혼했다. 2024년 시험관 시술을 통해 첫 딸을 낳았다. 이후 둘째 아이를 임신했지만, 안타깝게도 유산했다.

<뉴시스>