'네고왕' 출격한 장윤정… '중소기업도 살 양반이 네고라니'

장윤정이 '네고왕'의 새 MC로 출격했다. 유튜브 채널 '달라스튜디오' 영상 캡처

가수 장윤정이 ‘네고왕’의 새 MC로 출격했다.

지난 26일 유튜브 채널 ‘달라스튜디오’에는 ‘요청 1위 브랜드에 회장님 등장이라…. 화장품 네고 [네고왕] Ep.1’이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 장윤정은 소비자들의 의견에 힘을 실어 기업 대표와 제품 구매 혜택, 가격 협상 등에 나섰다.

생전 처음 받는 대우에 분노한 장윤정. 유튜브 채널 '달라스튜디오' 영상 캡처

이날 장윤정은 “지하가 쓰레기통이야. 어떻게 저런 데서 나를 대기하게 하는 거니”라며 등장부터 심상치 않은 분위기를 뽐냈다. 또 “내가 데뷔한 지 27년이 됐는데 이런 노지에서 대기하는 건 이번이 처음이다”라고 말했다.

하지만 장윤정은 지나가는 시민을 보면서 환하게 웃으며 같은 손동작으로 인사하는 팬서비스도 잊지 않았다.

'네고왕'의 새 MC로 발탁된 후 장윤정의 지인들 모두가 놀랐다고 전했다. 유튜브 채널 '달라스튜디오' 영상 캡처

제작진이 “‘네고왕’의 MC로 발탁된 후의 주변 반응은 어떻냐”고 묻자 장윤정은 “내 주변들은 모두가 놀라면서 ‘내가 아는 그 ‘네고왕’이 맞냐’고 하더라”며 “솔직히 이야기해도 되냐. 나 가격표 안 본다”고 말해 웃음을 자아냈다.

그러면서 “되게 반응이 좋았다고들 하더라. 유튜브 댓글에 ‘중소기업도 살 양반이 네고라니’ 라고 하더라”며 “그런 게 약간 안 어울리지만 대중의 마음을 이렇게 전달하겠다”고 말했다. 그러자 제작진은 “정치인 같다”고 말해 장윤정에게 웃음을 선사했다.

'중소기업도 살 양반인데…'. 유튜브 채널 '달라스튜디오' 영상 캡처

한편, 장윤정은 지난 영상에서도 자신이 ‘네고왕’의 8대 MC가 된 것을 두고 ‘의아하다’는 반응을 보인 바 있다. 장윤정은 “처음 MC를 제안받고 ‘어떤 이미지로 생각하고 섭외한 거지?’”라고 말했다.

또 네티즌들은 장윤정을 ‘회장님’이라는 별명으로 불러왔는데, “사람들이 ‘장회장’이라고 하는 건 행사 많이 할 때 ‘걸어 다니는 중소기업’이라고 소개했고 ‘네네’ 하다 보니 그런 타이틀이 굳혀진 것”이라고 전했다.

다양한 기업의 광고 모델을 오랜 시간 해온 만큼, 장윤정이 앞으로 MC로서 ‘네고왕’에서 어떤 활약을 보여줄지에 대해 관심이 쏠린다.