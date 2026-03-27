‘흉기 난동’ 日 도쿄 포켓몬센터 임시휴업…스토킹 피해자 숨져

일본 도쿄 이케부쿠로 선샤인시티 안에 있는 ‘포켓몬센터 메가도쿄’가 매장 내에서 발생한 살인 사건의 영향으로 당분간 임시 휴업한다.

27일 포켓몬센터 홈페이지를 보면 “26일 발생한 사건과 관련해 경찰에 전면적으로 협력하고 직원들의 신체·정신적 케어를 최우선으로 하기 위해 당분간 임시 휴업한다”는 공지가 올라왔다.

포켓몬센터는 이어 “여러분께 커다란 걱정과 불편을 끼쳐 드린 점 깊이 사과드린다”며 “영업 재개 시점에 관해서는, 추후 다시 안내해 드리겠다. 부디 너드러운 양해를 부탁드린다”고 밝혔다.

포켓몬센터는 포켓몬 관련 상품을 취급하는 공식 매장으로 외국인도 많이 찾는 곳이다. 갑자기 휴업에 들어간 것은 전날 이곳에서 살인 사건이 발생했기 때문이다.

NHK방송 등에 따르면 전날 오후 7시20분쯤 선샤인시티에서 ‘흉기를 든 남자가 난동을 부리고 있다’는 110(한국의 112에 해당) 신고가 들어왔다. 포켓몬센터에서 아르바이트로 근무하던 21세 여성이 26세 남성이 휘두른 흉기에 찔렸고, 가해 남성도 뒤이어 자해하는 사건이 발생한 것이다. 두 사람은 사건 직후 병원으로 옮겨졌으나 모두 숨졌다.

가해자와 피해자는 2024년 10월쯤부터 지난해 7월쯤까지 교제했던 사이로 파악됐다. 경찰은 이번 사건을 살인으로 보고 수사를 이어가고 있다.

조사 결과 피해 여성은 지난해 12월25일 오전 경찰서를 찾아 “헤어진 옛 연인이 따라다닌다. 퇴근길에 집까지 따라오는 일이 몇 차례 있었다”며 스토킹 피해 상담을 한 것으로 나타났다. 경찰은 이후 여성을 집까지 데려다 줬는데, 가해 남성이 여성 집 근처에 있는 걸 보고 스토커 규제법 위반 혐의로 체포하기도 했다.

남성은 당시 스토킹 행위를 인정했고, 여성 집 앞까지 타고 온 렌터카 안에서 흉기가 발견돼 총검법 위반 혐의가 추가됐다. 올해 1월15일에는 여성을 스마트폰으로 몰래 촬영한 혐의로 다시 체포됐고 경찰은 그에게 접근금지 명령도 했다.

남성은 이들 혐의로 약식기소됐으나 구속되지 않고 풀려났다.

경찰은 여성을 친척 집으로 대피시키고 집에 방범 카메라를 설치하는 등의 접근에 대비했다. 또 남성이 여성의 직장을 알고 있으니 이직하는 게 어떻겠느냐고 제안했지만, 피해자는 “포켓몬센터에서 일하는 것이 꿈이었다”며 이를 거절했던 것으로 알려졌다.