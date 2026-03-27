"이란 폭격받은 중동 미군기지 손상 심해 병사들 호텔 전전"

13곳 거주불능 판정…기지 밖 병력 표적 되면 민간인 위험

이란의 폭격으로 중동 미군기지가 심한 손상을 입으면서 병사들이 현지 호텔을 전전하고 있다고 26일(현지시간) 영국 일간 텔레그래프가 보도했다.



텔레그래프는 오픈 소스 전문가와 현지언론 보도를 인용해 이란이 지난달 28일 개전 이후 중동 내 군사기지 104곳을 공격했으며, 특히 13개 미군기지 중 상당수는 사실상 거주가 불가능한 상태라고 전했다.

중동에 파견된 미군 병사들 자료사진. EPA연합뉴스

텔레그래프는 "미군은 이란의 공습으로 중동의 여러 기지에서 철수해야 했고, 현재 군인들은 인근 호텔과 사무실에서 근무하고 있다"며 "이는 군인과 민간인 모두에게 위험을 초래할 수 있다"고 지적했다.



지역별로 보면 쿠웨이트의 알리 알살렘 공군기지가 총 23차례에 걸쳐 가장 많은 공습을 받았고, 아리프잔 기지와 뷰어링 기지도 각각 17회, 6회씩 공습을 겪었다.



중동 최대 미군기지인 카타르 알우데이드 기지에서는 공습으로 안테나 및 위성설비가 파괴됐으며, 아랍에미리트(UAE) 알 다프라 공군기지에서는 병력 숙소로 추정되는 건물에 커다란 구멍이 뚫린 장면이 포착됐다.



요르단 공군기지에 배치된 사드(THAAD·고고도 미사일 방어체계) 레이더 장비도 피해를 본 것으로 알려졌다.



미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)는 중동 지역 미군기지 피해가 최소 8억달러(1조2천억원) 규모에 이른다고 분석했다.



미국과 이스라엘의 요격미사일 재고가 떨어지면서 점점 더 방어가 어려워지고 있다는 분석도 나온다.



영국 싱크탱크 왕립합동군사연구소(RUSI)에 따르면 최근 이란의 미사일 발사 횟수는 감소했지만, 미국과 이스라엘의 방공망을 뚫고 들어가는 미사일은 오히려 늘어난 것으로 나타났다.

<연합>