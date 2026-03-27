李대통령 “서해 ‘평화와 번영의 터전’으로 전환해야… 공동 번영 새 역사에 온 힘”

이재명 대통령은 27일 “55인의 서해 수호 영웅들이 목숨으로 지켜낸 바다를 더 이상 ‘분쟁과 갈등의 경계’가 아니라 ‘평화와 번영의 터전’으로 전환하는 것이 우리의 책임”이라며 “대결과 긴장이 감돌던 서해의 과거를 끝내고, 공동 성장과 공동 번영의 새 역사를 써 내려가는 일에 온 힘을 다하겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 국립대전현충원에서 열린 ‘제11회 서해수호의 날 기념식’에서 “강력한 국방력으로 우리 국민과 대한민국의 영토를 흔들림 없이 지켜내는 동시에 전쟁과 적대의 걱정이 없는 평화로운 한반도를 만드는 일이야말로 서해 수호 영웅들이 우리에게 남긴 시대적 사명이라 믿는다”며 이같이 말했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 27일 국립대전현충원에서 열린 제11회 서해수호의 날 기념식에서 현충탑을 참배하고 있다. 청와대사진기자단

이 대통령은 “평화가 밥이고, 평화가 곧 민생이고, 평화가 최고의 안보”라며 “싸워서 이기는 것도 중요하다. 싸우지 않고 이기는 것은 더욱 중요하다. 그러나 이보다 더욱 중요한 것은 싸울 필요가 없는 평화”라고 역설했다. 또 “55인의 서해 수호 영웅들이 피와 땀으로 지켜낸 것은 단지 ‘바다 위의 경계선’이 아니었다”며 “우리가 걱정 없이 누리고 있는 오늘의 일상이자 우리의 후손들이 두려움 없이 꿈을 키울 수 있는 내일”이라고 했다.

이 대통령은 서해 수호 영웅들에 대한 추모의 뜻과 함께 유가족 및 참전 장병들을 위한 합당한 예우도 강조했다. 이 대통령은 “고귀한 희생을 마다하지 않았던 55인의 서해 수호 영웅들에게 머리 숙여 깊은 경의와 추모의 마음을 전한다”며 “국민주권정부는 여러분을 결코 외롭게 두지 않겠다. 반드시 기억하고, 기록하고, 합당하게 예우하겠다”고 약속했다. 이어 “숭고한 헌신을 감내한 이들을 충분히 예우하지 않는다면 앞으로 그 어느 누가 국가 공동체를 위해 감히 앞서 나서겠느냐”며 “국민주권정부는 ‘특별한 희생에 특별한 보상’의 원칙을 실현하기 위해 보훈 사각지대를 빈틈없이 채워가고 있다”고 했다.

공동체를 위한 특별한 희생을 잊어서는 안 된다는 점도 거듭 주문했다. 이 대통령은 “전쟁의 폐허를 딛고 일어선 우리 대한민국의 역사에서 ‘공짜로 누린 봄’은 단 하루도 없었고, ‘저절로 주어진 평화’는 단 한 순간도 없었다. 서해는 그 사실을 가장 뚜렷하게 증명하는 역사적 공간”이라며 “영웅들이 피땀으로 지켜낸 넓은 바다 위에 대한민국 경제와 산업이 미래를 향해 도약하고 있다”고 언급했다. 그러면서 “오늘날 우리가 누리는 자유와 평화, 번영의 밑바탕에 공동체를 위한 특별한 희생이 자리 잡고 있음을 결코 잊어서는 안 된다”고 했다.

이날 기념식에는 ‘서해수호 55영웅’ 유족, 참전 장병, 서해를 지키는 국민 대표, 일반 국민, 청소년 등 1500여명이 참석했다. 이 대통령은 기념식에 앞서 유족, 참전 장병들과 함께 제2연평해전과 연평도 포격전의 전사자 묘역, 천안함 46용사의 묘역, 고 한주호 준위의 묘소를 찾아 참배했다.

서해수호의 날은 제2연평해전과 천안함 피격사건, 연평도 포격전 당시 목숨을 바쳐 임무를 수행한 서해수호 55영웅과 참전 장병의 공훈을 기리는 날로, 국민 안보 의식을 높이고 국토 수호 결의를 다지기 위해 지정된 국가기념일이다.