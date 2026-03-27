한병도 "나프타 수급 불안정… 국가 차원 지원 필요"

더불어민주당이 27일 중동 전쟁 여파로 나프타 수급 불안을 겪는 플라스틱 제조 업체를 방문해 "나프타 대체 수입 차액을 지원하는 예산 등을 추경에 포함시키겠다"고 했다.

민주당 원내지도부와 을지로위원회 등은 이날 경기 광주에 위치한 한 플라스틱 제품 제조 기업에서 현장 간담회를 열었다.

한병도 원내대표는 "산업 쌀이라고 불리는 나프타 수급 불안정으로 플라스틱 업계가 위기감이 크다는 것을 안다"며 "당장 산업 생태계 전반에 미치는 영향은 물론 중장기적으로 국민 실생활까지 혼란과 불편을 초래할 수 있다는 점에서 국가 차원의 신속한 대응과 지원이 필요하다"고 언급했다.

한 원내대표는 또 "민주당도 어제 석유 화학 업계 사회적 대화 기구를 출범시켰는데 원자재 급등 대응과 상생 협력을 적극 지원할 계획"이라며 "추경안 당정협의에서는 나프타 대체 수입 차액을 지원하는 예산이 전쟁 추경에 반드시 포함돼야 한다는 점을 강조했고 정부와 공감대를 이뤘다"고 말했다.

그는 "이번 사태에 대응하면서 과도한 원료 가격 인상, 고의적 물량 조절 같은 불법행위나 불합리한 관행이 없는지 진단하고 제도, 정책에 허점이 있다면 보완하겠다"고 했다.

구체적으로 추경과 관련해서는 "오는 31일 정부안이 국회에 오면 빨리 시정연설을 하고 가동해야 한다"고 설명했다.

한 원내대표는 "야당은 대정부질의를 하고 그 다음주에 (추경 본회의 처리를) 하자고 한다. 선후가 무엇인지 현장에 오면 답을 바로 찾을 수 있다"며 "대정부질의를 먼저 하고 추경을 하자는 주장은 저희가 받아들일 수 없다"고 선을 그었다.

천준호 원내운영수석부대표는 "원료 가격이 또 인상되면서 인상된 가격에 대한 부담을 현재 제조업체들이 직격탄을 맞고 있다"며 "그것이 곧 우리가 쉽게 만날 수 있는 배달 업체 식당 사장님들에게도 그 부담이 전가될 가능성이 매우 높기 때문에 이와 관련된 시급한 대책 마련이 필요하다"고 언급했다.

그러면서 "정부나 국회가 할 수 있는 가장 신속한 조치 중 하나가 바로 추경을 하는 것"이라고 덧붙였다.

민주당 을지로위원회 위원장인 민병덕 의원은 "지금 플라스틱 제조 현장이 처한 상황이 그냥 어려운 수준이 아니라 말 그대로 비상 상황"이라고 말했다.

이어 "원내 지도부와 함께 중동 전쟁 추경 편성부터 필요한 입법까지 그리고 공급선 다변화, 소비 전략, 고통 분담에 이르기까지 할 수 있는 모든 수단을 다 하겠다"고 강조했다.

<뉴시스>