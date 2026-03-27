'더 시즌즈' 성시경 "타이틀 중요치 않아…내용 자신"

"MC에 따라서 프로그램 내용이나 분위기, 출연자의 마음도 달라진다고 생각해요. 누구나 편하게 나오고 싶은 음악 방송이 될 수 있도록 준비를 잘하는 게 저의 역할인 것 같습니다."

가수 성시경은 KBS 2TV 음악 토크쇼 '더 시즌즈'를 진행할 아홉 번째 MC가 된 소감과 함께 포부를 밝혔다.

27일 서울 여의도 KBS 아트홀에서 열린 '더 시즌즈-성시경의 고막남친' 제작발표회에서 가수 성시경이 포즈를 취하고 있다. KBS 제공

성시경은 27일 서울 여의도 KBS 아트홀에서 열린 '더 시즌즈-성시경의 고막남친' 제작발표회에서 "요즘 음악 프로그램이 많이 없는데 '더 시즌즈'는 그 명맥을 이어가는 너무 소중한 방송"이라고 말했다.

'더 시즌즈'는 KBS가 처음으로 시즌제 방식을 도입한 음악 프로그램으로 2023년 2월 처음 방송됐다. 박재범, 잔나비 최정훈, 악뮤, 이효리, 지코, 이영지, 박보검, 십센치(10CM)가 진행을 맡아 프로그램을 이끌었다.

성시경은 "처음 MC를 제안 받았을 때 영광이지만 솔직히 부담스럽기도 했다"며 "이렇게까지 내가 부탁을 받아도 되나. 제갈량도 아닌데 (제작진이) 삼고초려처럼 몇 번이나 부탁을 하셔서 인연과 타이밍인가보다 생각했다"고 말했다.

그러면서 "예전에 MC를 하고 싶을 때는 기회가 찾아오지 않았고, 지금은 부담스러운데 기회가 찾아왔다"며 "찾아온 기회를 놓치면 안 되겠다 싶었다. 26년차 가수인데 선후배가 편하게 할 수 있는 분위기를 만들고 싶어서 응하게 됐다"고 덧붙였다.

연출을 맡은 손자연 PD는 성시경을 아홉 번째 MC로 발탁한 이유에 대해 "KBS 음악 방송의 산증인 같은 분"이라고 말했다. 손 PD는 "26년 차임에도 불구하고 여전히 현재형인 가수"라며 "프로그램에 출연한 다양한 선후배 아티스트를 모두 아우를 수 있는 MC라고 생각해 삼고초려 끝에 섭외했다"고 밝혔다.

'더 시즌즈'는 진행자가 바뀔 때마다 부제가 변경된다. MC 정체성을 나타내는 네 글자 부제목으로 각 시즌의 특색을 살려왔다. 이번 시즌 부제는 '고막남친'으로 성시경이 직접 지었다. 그러나 이를 두고 '40대 이상 남성에게 어울리지 않는다' '올드하고 한쪽 성별에 치우쳤다'는 지적이 나오기도 했다.

이에 대해 정미영 PD는 "'더 시즌즈'는 백조처럼 고고해 보이는 프로그램이지만, 사실 제작진은 물 밑에서 헤엄치는 것처럼 노력한다"며 "시청자들을 유혹하는 수많은 콘텐츠 가운데 우리에게 관심을 가져줬으면 하는 절박한 마음으로 제목을 정했다. 다행히 관심을 주셔서 잘 정했다 싶었다"고 해명했다.

성시경도 "못 믿으시겠지만 제작진과 세 번을 만나 고민해서 정했는데 이 모양 이 꼴이 됐다. 제 잘못이고 제가 결정했다"고 말해 웃음을 자아냈다. 그러면서 "타이틀은 중요하지 않았다. 타이틀을 위트있고 재미있게 해도 내용물은 자신있다"며 "제목보다 내용에 무게를 두자는 마음이었는데 논란을 일으켜 송구스럽다"고 전했다.

이번 시즌의 포문을 여는 게스트로는 가수 이소라, 윤도현, 김조한, 정승환, 권진아가 무대에 오른다. 성시경은 "이소라 선배와 같은 가수가 다시 방송에 나왔다는 것 자체가 후배로서 신나는 일이 아니겠냐"며 "1회부터 게스트로 나오셔서 천군만마 같은 느낌이었다"고 감사 인사를 전했다.

밴드 마스터로 호흡을 맞춘 정동환은 "첫 회 녹화를 마치고 '음악의 힘이 이렇게 위대하구나'를 느낄 수 있었다"며 "무엇보다 성시경 선배의 입담이 너무 재미있어서 녹화 내내 미소를 지으면서 임했던 것 같다"고 소감을 전했다.

'더 시즌즈'는 그간 프로그램 속 코너를 선보여왔는데 이번 시즌에선 성시경이 매회 새로운 게스트와 함께 듀엣 무대를 선물한다. 정 PD은 "성시경의 노래 '두 사람'에서 모티브를 얻어서 만든 코너"라며 "'듀엣 장인' 성시경의 매 회차 새로운 듀엣 공연을 기대해달라"고 당부했다.

이에 성시경은 "이렇게까지 제가 계속 컬래버를 할 줄은 몰랐다. MC 제안을 받았는데 기왕 하는 김에 시청자들이 즐거워할 만한 컬래버를 하고 싶었다"며 "나올 때마다 노래하는게 부담스럽긴 했는데 생각보다 내가 히트곡이 꽤 있더라. 히트곡이 떨어지면 다음 MC로 바뀌지 않을까 싶다"고 농담을 던져 웃음을 더했다.

'더 시즌즈-성시경의 고막남친'은 27일 오후 10시 방송된다.

<뉴시스>