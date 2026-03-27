‘이재명의 입’ 김홍국, 서대문구청장 출마 선언…“정체된 서대문, 성장의 도시로 바꾸겠다”

더불어민주당 서대문구청장 선거 예비후보인 김홍국 전 경기도 대변인이 26일 “정체된 서대문을 변화와 성장의 도시로 바꾸겠다”며 출마를 선언했다. 김 예비후보는 이재명 대통령의 경기도지사 시절 대변인을 지냈다.

김 예비후보는 이날 서대문구의회 의정연구실에서 기자회견을 열고 “이번 선거는 지난 4년간의 행정에 대한 평가이자, 서대문의 미래를 결정하는 중대한 선택”이라고 강조했다.

더불어민주당 서대문구청장 선거 예비후보인 김홍국 전 경기도 대변인이 26일 서대문구의회 의정연구실에서 기자회견을 열고 출마선언을 하고 있다. 김홍국 예비후보 제공

그는 현재 서대문이 재개발 지연, 신촌 상권 침체, 청년 유출, 주차·교통 문제 등 주민 삶과 직결된 핵심 문제가 해결되지 못한 채 정체되고 있다고 진단했다. 김 예비후보는 “문제는 정책이 아니라 실행 방식과 리더십에 있다”며 “이제는 선언이 아니라 결과로 평가받는 행정으로 바뀌어야 한다”고 덧붙였다.

김 예비후보는 자신의 강점으로 중앙정부와 정치권과의 협력을 제시했다. 특히 이 대통령의 경기도지사 시절 대변인으로 활동한 점을 강조했다. 그는 “후원회장인 김용 전 민주연구원 부원장과 함께 이재명 정부의 성공을 돕고 힘 있는 구청장으로서 예산과 정책을 적극적으로 끌어오겠다”고 밝혔다. 이 대통령 핵심 측근으로 꼽히는 김 전 부원장도 경기도 대변인으로 활동한 바 있다.

이어 “서대문 발전을 위해서는 중앙정부와의 협력이 필수적”이라며 “이재명 정부와의 정책 연계를 통해 예산과 사업을 적극적으로 유치하겠다”고 밝혔다. 그러면서 “이재명 대통령과 타훈홀 미팅 등 주민과의 만남과 민원 청취를 일상화하겠다”고 덧붙였다.

김 예비후보는 ‘서대문 르네상스’를 슬로건으로 내걸고 10대 공약도 제시했다. 주요 공약은 ▲참여민주주의와 대 의회 관계 정상화 ▲전통시장 골목 경제 회복 ▲주차 안전 생활 불편 민생문제 해결 ▲서부선 강북횡단선 조기 완공과 교통혁신 ▲빠르고 공정한 재개발 ▲세수확대와 기업유치, 시비와 국비 확보 ▲청년문화와 대학가 활성화 ▲보훈역사문화 특구 ▲서대문 자연관광 명소화 ▲교육 노동 복지 삶의 질 획기적 개선 등이다.

특히 그는 유진상가·인왕시장의 속도감 있는 재개발을 강조했다. 김 예비후보는 “복잡한 난제가 많이 있다. 조합원들 간 입장도 다르고 예산 문제도 있다”며 “다양한 분들의 이해관계가 만나는 지점을 찾을 수 있도록 반드시 절충점을 마련하겠다”고 말했다.

아울러 “구청장 직속 ‘민생 해결 TF’와 ‘재개발 추진단’을 설치해 문제를 구조적으로 해결하겠다”며 “모든 민원에 대해 48시간 내 응답·처리 체계를 구축하겠다”고 강조했다.

김 예비후보는 “구청장은 설명하는 사람이 아니라 결과를 만드는 사람”이라며 “말이 아니라 성과로 평가받는 행정을 하겠다”고 거듭 강조했다. 이어 “정체된 4년을 끝내고, 변화와 성장의 4년을 열겠다”며 “서대문을 서울과 대한민국을 대표하는 1등 도시로 만들겠다”고 말했다.

그러면서 “서대문은 반드시 바뀔 수 있고, 바꿔야 한다”며 “구민과 함께 서대문의 르네상스를 이루겠다”고 강조했다.

광주 출생인 김홍국 후보는 연세대에서 학사와 석사, 경기대에서 국제정치학 박사학위를 취득했다. 1992년 문화일보에서 기자 생활을 시작한 뒤 뉴시스 정치부장, TBS 교통방송 보도국장 등을 역임했다. 이 대통령의 경기지사 시절 대변인을 지냈고, 현재는 민주당 국가보훈정책특위 부위원장, 서울시당 대변인 겸 대변인단장, 독도특위 부위원장 등을 맡고 있다.