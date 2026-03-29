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강릉 경포서 ‘벚꽃 걷기 행사’ 개최…당일 현장 접수도 가능

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강릉=배상철 기자 bsc@segye.com
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강원 강릉시는 벚꽃 흩날리는 봄날을 맞아 오는 4월 5일 경포 습지광장과 주요 산책로 일원에서 벚꽃 걷기 행사 ‘초속 5㎝, 시속 5㎞’를 개최한다고 29일 밝혔다.

 

이번 행사는 경포 벚꽃 축제를 찾은 관광객과 시민들이 활짝 핀 벚꽃 사이를 걸으며 봄의 정취를 만끽할 수 있도록 마련됐다.

 

강릉 경포 벚꽃. 뉴스1
강릉 경포 벚꽃. 뉴스1

행사에는 누구나 참여할 수 있다. 강릉시청 누리집을 통해 사전 신청하거나 당일 현장에서도 접수할 수 있다.

 

걷기 행사는 오후 2시부터 진행된다. 앞선 오후 1시에는 출발지인 경포 습지광장에서 벚꽃 축제와 연계된 버스킹 공연이 펼쳐져 축제의 흥을 돋울 예정이다.

 

이어 참가자들은 다 함께 준비운동을 마친 뒤, 각자의 취향에 맞는 코스를 선택해 벚꽃길 걷기에 나선다.

 

코스는 총 두 가지로 운영된다. A코스는 경포 생태저류지를 반환점으로 돌아오는 왕복 코스다. B코스는 경포 호수광장을 순환하며 호수와 꽃이 어우러진 절경을 감상할 수 있는 코스다.

 

특히 A코스의 반환점 인근인 경포 생태저류지에는 오는 4월 1일부터 ‘오죽헌 전통 뱃놀이 체험장’이 시범 운영에 들어간다. 걷기 행사 참여자들은 화사한 벚꽃과 함께 새롭게 문을 연 뱃놀이 체험장의 풍경을 즐기며 더욱 풍성한 봄나들이를 경험할 수 있을 것으로 기대된다.

 

엄금문 시 관광정책과장은 “흩날리는 벚꽃잎 아래에서 사랑하는 사람들과 함께 걸으며 일상의 여유와 힐링을 느끼시길 바란다”며 “앞으로도 ‘강릉 방문의 해’를 맞아 시의 아름다운 자연경관과 특색 있는 콘텐츠를 결합한 프로그램을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.

배상철 기자

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