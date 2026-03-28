수입 중고차, 브랜드 인증 중고차가 더 이득…왜?

수입 인증 중고차 구매, 한성자동차·702 코오롱 등 대형 딜러사가 유리

사진=코오롱모빌리티그룹 제공

수입차는 높은 성능과 브랜드 가치, 차별화된 디자인으로 많은 소비자의 관심을 받는다.

그러나 신차 가격이 높은 만큼 구매 부담도 커 최근에는 인증 중고차 시장이 빠르게 성장하고 있다.

특히 수입차를 고려하는 소비자라면 일반 중고차보다 ‘인증 중고차’를 선택해야 할 이유가 분명하다.

28일 세계일보와 만난 수입차 업계 관계자들에 따르면 가장 큰 이유는 품질에 대한 신뢰성이다.

인증 중고차는 제조사 또는 공식 딜러사가 차량을 직접 매입한 뒤 엄격한 기준에 따라 점검과 정비를 진행한다.

단순한 외관 점검을 넘어 엔진, 변속기, 전자장비 등 주요 부품까지 정밀하게 검사해 차량 상태에 대한 신뢰도가 높다.

일반 중고차의 경우 차량 이력이나 관리 상태를 소비자가 직접 확인해야 하는 부담이 있지만, 인증 중고차는 이러한 불확실성을 크게 줄여준다.

또 인증 중고차의 인기 요인 중 하나는 ‘정보 비대칭’으로 인한 사기와 과도한 가격 책정을 줄일 수 있다는 점이다.

중고차는 신차와 달리 품질이 제각각인 데다 자동차 전문가가 아닌 이상 성능을 제대로 파악하기 어렵다.

판매자인 딜러는 차량 상태를 비교적 자세히 아는 반면, 소비자는 이를 충분히 알기 어려워 피해가 발생할 가능성이 있다.

이에 인증 중고차를 판매하는 자동차 회사들은 신차 수준의 품질·보증 프로그램을 통해 이러한 문제를 해소하고 있다. 이는 소비자뿐 아니라 브랜드 가치를 지키는 역할도 한다.

인증 중고차는 대부분 보증 서비스를 제공한다. 이는 신차 구매 시 제공되는 보증과 유사한 수준으로, 예상치 못한 고장이나 수리 비용 부담을 줄여준다.

일각에서는 수입차 브랜드의 인증 중고차가 비싸다는 인식이 있지만, 정비 품질과 보증을 고려하면 오히려 합리적인 선택이 될 수 있다.

특히 수입차는 수리 비용이 높은 편이기 때문에 보증 서비스 유무가 실질적인 유지비 차이로 이어질 수 있다.

또 구매 이후에도 공식 서비스센터를 통한 체계적인 관리가 가능해 차량 유지가 훨씬 수월하다. 보증기간이 남은 차량이 더 높은 가격을 유지하는 이유이기도 하다.

다만 가격이 다소 높다고 해서 인증 중고차를 포기할 필요는 없다. 공식 딜러 네트워크를 통해 구매가 이루어지기 때문에 다양한 금융 상품과 맞춤형 할부 프로그램을 이용할 수 있다.

또한 이미 일정 부분 감가가 반영된 상태이기 때문에 가격 대비 만족도도 높은 편이다.

신차 구매가 부담스러운 소비자에게 인증 중고차는 합리적인 가격으로 프리미엄 브랜드 차량을 경험할 수 있는 매력적인 선택지인 것이다.

사진=코오롱모빌리티그룹 제공

인증 중고차는 가급적 대형 딜러사를 이용하는 것이 유리하다. 국내에서는 메르세데스-벤츠 한성자동차, BMW·아우디는 702 코오롱 인증 중고차 등이 대표적이다.

딜러사의 규모는 국내 서비스망과 공식 서비스센터의 일일 처리 능력을 의미한다. 대형 딜러사는 서비스 거점이 더 촘촘하고 처리 능력도 높아 정비 접근성이 뛰어나다.

서비스 베이 수 역시 중요한 요소다. 단순히 베이 개수를 넘어 상주하는 전문 정비 인력 규모와 직결되기 때문이다.

“서비스 대기가 길면 대차를 이용하면 되는 것 아니냐”는 의견도 있지만, 대차는 의무가 아닌 서비스이며 보유 차량 상황에 따라 이용이 어려울 수 있다.

코오롱모빌리티그룹 관계자는 “서비스망 확충은 쉽지 않은 과제”라며 “업계 전반에서 전문 인력 확보에 힘쓰고 있다”고 말했다.

그러면서 “702 코오롱 인증 중고차는 체계적인 검수 시스템과 보증 서비스를 통해 고객의 추가 수리비 부담을 줄이는 합리적인 선택지”라며 “전국 단위 AS 인프라와 차별화된 보증 상품으로 고객 만족을 높여가겠다”고 밝혔다.