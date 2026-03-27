李대통령 "전작권 회복 조속히…선택적 모병제 등 국방개혁 속도"

"중동전쟁 28일째·北은 국경선화 작업…강력한 한미 연합방위 태세 유지해야"

"철통같은 한미동맹 필수 요소이지만 과도한 의존 금물"…자주국방 강조

"대통령의 군대 아닌 국민의 군대…스마트 강군 전환해야"

이재명 대통령은 27일 "급변하는 안보 환경에 대응하려면 자주국방이 필수"라며 "전시작전통제권 회복이 조속히 추진될 것"이라고 말했다.



이 대통령은 이날 국방부에서 열린 전군 주요 지휘관 회의에서 이같이 언급한 뒤 군을 향해 "여러분도 함께 노력해주기를 바란다"고 당부했다.

이재명 대통령이 27일 서울 국방부에서 열린 전군주요지휘관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

새 정부 출범 후 이 대통령이 전국 주요 지휘관 회의를 주재한 것은 처음이다.



이 대통령은 우선 "취임 후 9개월 반이 지났는데 다양한 위기와 재난을 겪으며 우리 군의 능력을 더 신뢰하게 됐다. 여러분의 노고에 군 통수권자로서 감사드린다"고 격려했다.



이어 "글로벌 안보 환경은 근본적으로 변화하고 있다. 러시아·우크라이나 전쟁은 5년 차에 접어들었고 중동 전쟁도 오늘로 28일째"라며 "북한은 DMZ(비무장지대) 내 군사분계선 일대에서 국경선화 작업을 시작하고 있다"고 진단했다.



또 "결론적으로 군의 최우선 책임은 어떤 도발과 위협에도 대응할 수 있는 최상의 군사대비 태세를 갖추는 것"이라며 "특히 한미동맹에 기반해 강력한 연합방위 태세를 유지해달라"고 당부했다.



그러면서도 이 대통령은 "철통같은 한미동맹이 한반도의 평화와 안정에 필수적 요소인 것은 맞다. 그러나 과도한 의존은 금물"이라며 "한반도 방위에 있어 우리 군이 주도적 역할을 수행할 수 있도록 만반의 준비를 해 둬야 한다"고 자주국방의 중요성을 재차 강조했다.



아울러 "대한민국의 평화와 번영을 위해 어떤 상황에서도 우리 스스로의 힘으로 영토와 국민을 완벽하게 지켜내겠다는 책임감과 결의를 가져달라. 그런 마음가짐이야말로 전작권 회복을 앞당길 것"이라고 역설했다.



이 대통령은 "국군통수권자로서 더 강하고 신뢰받는 군대를 만들어 가겠다. 여러분은 국가와 국민만 생각하며 본연의 임무에 매진해달라"며 "국군은 대통령의 군대가 아닌 국민의 군대다. 국군통수권자를 통해 국민에게 충성해야 한다. 국민의 군대로서 역할을 충실히 해나갈 여러분을 전적으로 믿는다"고 격려했다.



한편 이 대통령은 "전장 환경이 많이 바뀌고 있다. 미래 전장을 주도하려면 스마트 강군으로의 전환 역시 필수적"이라며 "이를 위해 선택적 모병제 등 국방개혁에도 속도를 내주길 바란다"고 주문했다.



이 대통령은 대선 경선 후보 시절이었던 작년 4월에도 국방과학연구소를 찾아 "수십만 청년을 병영에 가둬놓는 전통도 중요하지만 그렇게 하는 게 효율적이냐"며 "징병제와 모병제의 장점을 섞어 선택적 모병제를 운영하는 게 맞겠다"고 언급한 바 있다.

<연합>