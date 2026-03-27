與, 김부겸 출마 수순에 대구 추가 공모…부산은 2인 경선

부산시장 후보, 전재수·이재성 대결…경북도지사는 오중기 단수공천

더불어민주당이 27일 6·3 지방선거 대구시장 후보를 추가 공모하기로 했다.



사실상 출마 수순에 들어간 김부겸 전 국무총리를 염두에 두고 공천 절차를 다시 진행하는 모습이다.

더불어민주당 정청래 대표(왼쪽)와 김부겸 전 국무총리가 지난 26일 서울 중구 달개비에서 회동을 마친 뒤 취재진에게 내용을 설명하고 있다. 연합뉴스

김이수 당 공천관리위원장은 이날 여의도 중앙당사에서 공관위 회의를 마친 뒤 "대구시장 후보자에 대한 추가 공모를 의결했다"고 밝혔다.



이날부터 31일까지 후보 신청을 받고, 면접은 다음 달 3일 진행된다.



앞서 김 전 총리는 전날 정청래 대표로부터 대구시장 출마 요청을 받고 "오는 30일께 분명한 입장을 밝히겠다"고 했다.



대구는 민주당 최대 험지이지만, 김 전 총리가 국민의힘 예비후보들과의 가상 대결에서 우위에 있다는 여론조사가 지역에서 나오면서 당내에서는 대구까지 승리할 수 있다는 기대감이 고조되는 모습이다.



민주당은 또 부산시장 후보는 전재수 의원과 이재성 전 부산시당위원장이 참여하는 2인 경선을 통해 선출하기로 했다.



조승래 사무총장은 "부산에 대한 후보자들의 비전을 볼 수 있는 토론을 거치는 것이 좋겠다고 판단했다"며 "네거티브와 비난보다는 부산의 어려운 상황을 진단하고 미래를 어떻게 만들어 나갈 것인지 논의하는 경선이 될 것으로 기대한다"고 말했다.



이밖에 민주당은 경북도지사 후보로는 유일한 공천 신청자인 오중기 전 포항북지역위원장을 단수 공천했다.

<연합>