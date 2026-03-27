롯데웰푸드, 두바이 스타일 피스타치오맛 라인업 6종으로 확대

“명가 찰떡파이 두바이스타일 피스타치오맛 후속”

롯데웰푸드는 ‘명가 찰떡파이 두바이st 피스타치오맛’ 흥행에 힘입어 ‘두바이스타일(st) 피스타치오’ 제품 라인업을 건·빙과 총 6종으로 확대한다고 27일 밝혔다.

앞서 롯데웰푸드는 두바이 디저트 열풍 속 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 자사 제품인 ‘명가 찰떡파이’에 피스타치오 스프레드를 넣어 먹는 방식이 유행하자, 이에 발맞춰 명가 찰떡파이 두바이st 피스타치오맛을 선 출시했다.

롯데웰푸드 ‘두바이st 피스타치오맛’ 라인업. 롯데웰푸드 제공

롯데웰푸드는 다음달까지 두바이 스타일 피스타치오 신제품 5종을 추가로 선보이며 라인업을 확장한다. 두바이 디저트의 핵심 원재료인 튀르키예산 카다이프와 고소한 피스타치오를 최상의 배합으로 담아 특유의 바삭한 식감을 구현했다.

추가 출시되는 신제품은 한정판 건과 3종과 상시 운영되는 빙과 2종이다. 건과 제품은 △두바이st 쫀득 만쥬 △크런키데빌 피스타치오맛 △크런키 초코바 두바이st 피스타치오맛으로 구성됐다. 상시 운영되는 빙과 제품은 △크런키 모나카 두바이st 피스타치오맛 △크런키바 두바이st 피스타치오맛이다.

빙과 라인업도 2종 선보인다. ‘크런키 모나카 두바이st 피스타치오맛’은 카다이프 혼합 초콜릿과 피스타치오 아이스크림을 모나카로 감싼 형태다. ‘크런키바 두바이st 피스타치오맛’은 초코 아이스크림 겉면을 카다이프가 섞인 피스타치오 초코로 감싼 바 형태로, 모나카와는 또다른 맛을 자랑한다.

롯데웰푸드 관계자는 “두바이 디저트 열풍은 연일 화제를 모으며 단순 유행을 넘어 하나의 미식 장르가 되어가고 있다”며 “이번 신제품 6종은 물론, 앞으로도 소비자들에게 다양한 미식 경험을 선사하고 즐거움을 주는 제품을 선보일 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.