‘웍스피어’의 대변신…일자리 매칭 넘어 ‘AI 에이전트’ 플랫폼으로

HR테크 플랫폼 웍스피어가 생성형 인공지능(AI)과 에이전틱 AI를 결합해 전사적인 AI 전환(AX)에 박차를 가하고 있다.

올해 창립 30주년을 맞은 웍스피어는 단순한 일자리 매칭을 넘어 업무 전 과정을 AI로 재설계하는 에이전트 중심의 플랫폼으로 거듭나겠다는 전략을 세웠다.

잡코리아를 운영하는 웍스피어는 방대한 데이터를 활용해 개인과 기업의 맥락을 읽어내고 최적의 행동을 제안하는 ‘컨텍스트 링크’ 추천 구조를 고도화하고 있다.

조만간 출시될 인사 담당자를 위한 ‘탤런트 에이전트’와 구직자를 위한 ‘커리어 에이전트’는 단순 추천을 넘어 추론 기반의 대화형 인터페이스를 통해 구인·구직자의 의사결정을 직접 돕게 된다.

실제로 지난달 잡코리아와 알바몬에 AI 추천 공고를 전면 배치한 결과, 공고 클릭률이 각각 298·158% 급증하며 AI 기술의 실효성을 입증했다.

이러한 변화는 대외 서비스뿐 아니라 내부 업무 환경 전반에도 적용돼 시스템 통합과 의사결정 방식의 혁신을 이끌고 있다.

김요섭 웍스피어 최고기술책임자(CTO)는 “AI와 클라우드 기반으로 업무 환경을 현대화하고 분산된 시스템 통합으로 의사결정과 실행 방식을 혁신하고 있다”고 말했다.

이어 “2024년 대비 플랫폼 기반 구축 과제 수행률이 220% 향상되는 등 데이터·공고·인재·상품 영역 전반에서 생산성이 크게 개선됐다”고 덧붙였다.